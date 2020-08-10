Мнение: Британский фермер в России, сравнение стоимости жизни и обречённая борьба с ЛГБТ

10.08.2020, 20:50, Разное

1. Поучительная история британца Джона Кописки, приехавшего в Россию в 1991 году. Заядлый путешественник и опытный бизнесмен влюбился в нашу страну, купил пару заброшенных колхозов во Владимирской области и превратил их в огромное, успешное фермерское хозяйство. Теперь фермер считает себя русским и, судя по всему, действительно является нашим человеком:

https://www.youtube.com/watch?v=8dOiCf8Xz8I

Чтобы лучше влиться в российскую культуру, Джон Янович принял православие и сталинизм. Впрочем, как это всегда и бывает со сталинистами-бизнесменами, дела он ведёт в подчёркнуто капиталистической манере.

2. Блогер genby решил сравнить стоимость жизни в разных странах с помощью ресурса Traveltables:

https://genby.livejournal.com/847228.html

https://ru.traveltables.com/compare

Выводы, с одной стороны, приятные — жить в России вдвое дешевле, чем в Японии, Швеции или Германии. С другой стороны, жить в Турции, в свою очередь, вдвое дешевле, чем в России. Так и хочется пошутить про турецкие помидоры — неужели они так сильно влияют на стоимость жизни?

В любом случае, наши эмигранты выбирают страны подороже: желающих уехать в Швецию и Германию больше, нежели желающих переселиться в Турцию.

3. В Фейсбуке возмущаются — идеология ЛГБТ становится в Британии всё агрессивнее и агрессивнее. Автор нааивно предлагает бороться с фанатиками долларом, бойкотируя участвующие в шабаше магазины:

https://www.facebook.com/maya.mirabai/posts/10223272004770511

Конечно же, это не поможет. Более того, исторический опыт показывает, что скоро у открытых противников транс-идеологии могут возникнуть серьёзные проблемы в карьере и личной жизни. По сути, у обитателей Запада с традиционными ценностями остались сейчас только два варианта:

— полностью и искренне принять идеологию ЛГБТ;

— взять пример с Джона Яновича и переехать в Россию.