 

Москва пообещала ответить на высылку российских дипломатов из Словакии

10.08.2020, 20:48, Новости дня

Москва зеркально ответит на высылку трех российских дипломатов из Словакии, заявили в МИД России.

«Традиционно последует зеркальный ответ», – передает РИА «Новости» заявление российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее в понедельник стало известно, что Словакия высылает трех российских дипломатов по подозрению в шпионаже.



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