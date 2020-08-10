Москва пообещала ответить на высылку российских дипломатов из Словакии
10.08.2020, 20:48, Новости дня
Москва зеркально ответит на высылку трех российских дипломатов из Словакии, заявили в МИД России.
«Традиционно последует зеркальный ответ», – передает РИА «Новости» заявление российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, ранее в понедельник стало известно, что Словакия высылает трех российских дипломатов по подозрению в шпионаже.
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