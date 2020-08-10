Руководство Twitter сообщило о блокировке в Белоруссии

10.08.2020, 20:48, Новости дня

Руководство Twitter сообщило о попытках блокировки работы социальной сети на территории Белоруссии, сообщила общественно-политическая служба американской компании.

«Мы наблюдаем блокировку и препятствование работе Twitter в Белоруссии в качестве реакции на протесты, [участники которых] ставят под сомнение результаты выборов [президента страны]», – передает ТАСС заявление службы.

Руководство соцсети подчеркнули, что отключение интернет несут серьезный вред, так как на «фундаментальном уровне нарушают базовые права человека и принципы открытого интернета».

Ранее сообщалось, что ухудшилось качество работы сервисов «МТС-Беларусь», сроки восстановления пока не известны.

В Минске перебои с интернетом начались в воскресенье утром, к вечеру он полностью пропал. Были недоступны сайты крупных белорусских средств массовой информации и органов власти. В день президентских выборов в ряде городов Белоруссии возникли неполадки в работе некоторых сайтов, включая портал tut.by и государственное агентство БелТА.

Также пользователи жаловались на массовые проблемы в работе мобильного интернета. Некоторые магазины в Минске сообщали, что не могут принимать оплату банковскими картами из-за проблем в работе терминалов.

Кроме того, не работали мессенджер Telegram, видеосервис YouTube, ряд социальных сетей. Возникли сбои в онлайн-трансляции телеканалов, в том числе канала «Беларусь 1».

Президент республики Александр Лукашенко ранее заявил, что интернет в Белоруссии отключают из-за границы.