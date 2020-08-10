 

Вышел официальный трейлер сериала “Игра на выживание” с Бортич и Чадовым

10.08.2020, 20:43, Разное

Главные роли в ленте исполнили Игорь Верник, Александра
Бортич и Алексей Чадов. Режиссером сериала “Игра на выживание” выступил Карен Оганесян.

Действие фильма разворачивается в глухой тайге, куда со всех
уголков России приехали участники экстремального реалити-шоу. 16 человек будут бороться
за внушительный денежный приз – миллион
евро. Первое время все идет как по маслу: герои знакомятся, делятся на две
команды, проходят испытания. В один из дней все меняется: съемочная группа
реалити-шоу пропала, оставив дорогое оборудование. Участники оказываются
брошенными в лесу. Герои растеряны, они задаются вопросом: происходящее вокруг –
шоу, или реальная жизнь?

Производством теленовеллы занимается компания “Амедиа
Продакшн”. Сериал “Игра на выживание” будет состоять из 12 серий.

По словам исполнительницы главных ролей Александры Бортич,
картина выполнена в любимом ею жанре – триллер. Актриса уверена, что сюжет
теленовеллы отличается необычными и жесткими поворотами. Читая сценарий сериала
“Игра на выживание” артистка не могла дождаться момента съемок.

“А уж когда все это безумие было воплощено так круто и
масштабно, не осталось никаких сомнений, что он точно привлечет внимание
зрителей”, – заметила Александра Бортич. Актриса подчеркнула, что финал сериала
“Игра на выживание” никого не оставит равнодушным.



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