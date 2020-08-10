Звезда сериала “Мажор” Дмитрий Шевченко обнародовал причины развода

10.08.2020, 20:43, Разное

По словам Дмитрия, с будущей женой Александрой он

познакомился в студенческие годы. Артист влюбился с первого взгляда. “Сразу

понял, что она моя судьба”, – отметила звезда сериала “Мажор”.

Вскоре после первой встречи Шевченко и его зазноба расстались,

однако спустя четыре года судьба вновь свела влюбленных. Окончив театральный

институт, Дмитрий Шевченко уехал в Одессу. Артист стал частью местной труппы. На

новом месте работы актер встретил Александру.

Спустя время пара официально оформила отношения. На штампе в

паспорте настояла мама девушки. Свадьбу новобрачные не праздновали.

Звезда сериала “Мажор” не скрывает, что Александра в те годы

была успешна в профессии. Девушка хорошо зарабатывала. Танцовщица даже снялась

в клипе на песню Филиппа Киркорова “Зайка моя”.

Дмитрий Шевченко не смог смириться с тем, что супруга

приносит в дом больший доход. Артист злился из-за того, что его любимая дружит с богатыми и влиятельными людьми.

“Я в итоге спровоцировал наше расставание. Я ревновал и был

не уверен в себе”, – рассказал

артист

о постыдных причинах разрыва в студии программы “Судьба человека” на

телеканале “Россия 1”.

Отметим, что после развода Дмитрий Шевченко шесть лет

состоял в незарегистрированных отношениях с актрисой Марией Шалаевой. У пары

есть общий сын Нестор. Позже у Дмитрия было много романов. Артист считает себя

убежденным холостяком.

Напомним, в сериале “Мажор” актер Дмитрий Шевченко сыграл

одну из главных ролей. Он перевоплотился в подполковника полиции Пряникова.