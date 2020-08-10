В Рыбинске проведут бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства
 

В Рыбинске проведут бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства

10.08.2020, 20:36, Объявления
Теги: ,

11 и 13 августа специалисты Рыбинской районной ветеринарной станции проведут бесплатную вакцинацию против бешенства домашних животных – собак и кошек.

Выездная бригада по графику будет работать в отдаленных районах города.

11 августа ветеринары будут работать в микрорайонах Ягутка и Копаево:
10:00 – 10:30 микрорайон Ягутка (у магазина);
10:45 – 11:15 микрорайон им.Кирова (Кировский поселок) на остановке;
11:30 – 12:00 микрорайон Копаево (торец магазина дом № 1 по ул.Ошурковская/Механизации, напротив остановки «улица Механизации»);
12:10 – 12:40 микрорайон Копаево (у почты).

13 августа бригада выедет в микрорайоны Переборы, Волжский и ГЭС:
10:00 – 10:45 микрорайон Переборы (у Дома культуры);
11:00 – 12:00 микрорайон Волжский – дом 16 по ул.Черняховского/угол Звездная, напротив мини-рынка;
12:15 – 12:45 поселок ГЭС (у остановки).

– Вакцинация животных проводится бесплатно. Используется антирабическая вакцина для собак и кошек «Рабикан» отечественного производства. Убедительная просьба к владельцам животных предоставить своих питомцев для вакцинирования, таким образом, обезопасив себя от опасного и смертельного заболевания, – уточнили сотрудники Рыбинской районной ветеринарной станции. – Проведение процедуры будет организовано с соблюдением мер безопасности в связи с коронавирусной инфекцией. Просим горожан также соблюдать необходимые меры предосторожности.

Телефон для справок: (4855) 21-31-69.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Конфигурация “Медицинский центр” программы “Учет пациентов”

14.07 / В Рыбинске 26 июля пройдет шествие Бессмертного полка… В масках?

08.06 / День России пройдет в онлайн-формате

06.06 / Ограничение снимают поэтапно

05.06 / Нацоператор или зуд госкопитализма в здравоохранении

27.05 / Россия идет на снижение

26.05 / 174 смерти за сутки

25.05 / Почти 9 тысяч заразившихся за сутки

24.05 / В России за сутки от COVID-19 скончалось 153 человека

23.05 / Снова рост, но Россия уступила Бразилии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска