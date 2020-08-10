В Рыбинске проведут бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства

10.08.2020, 20:36, Объявления

Теги: Безопасность, Здравоохранение

11 и 13 августа специалисты Рыбинской районной ветеринарной станции проведут бесплатную вакцинацию против бешенства домашних животных – собак и кошек.

Выездная бригада по графику будет работать в отдаленных районах города.

11 августа ветеринары будут работать в микрорайонах Ягутка и Копаево:

10:00 – 10:30 микрорайон Ягутка (у магазина);

10:45 – 11:15 микрорайон им.Кирова (Кировский поселок) на остановке;

11:30 – 12:00 микрорайон Копаево (торец магазина дом № 1 по ул.Ошурковская/Механизации, напротив остановки «улица Механизации»);

12:10 – 12:40 микрорайон Копаево (у почты).

13 августа бригада выедет в микрорайоны Переборы, Волжский и ГЭС:

10:00 – 10:45 микрорайон Переборы (у Дома культуры);

11:00 – 12:00 микрорайон Волжский – дом 16 по ул.Черняховского/угол Звездная, напротив мини-рынка;

12:15 – 12:45 поселок ГЭС (у остановки).

– Вакцинация животных проводится бесплатно. Используется антирабическая вакцина для собак и кошек «Рабикан» отечественного производства. Убедительная просьба к владельцам животных предоставить своих питомцев для вакцинирования, таким образом, обезопасив себя от опасного и смертельного заболевания, – уточнили сотрудники Рыбинской районной ветеринарной станции. – Проведение процедуры будет организовано с соблюдением мер безопасности в связи с коронавирусной инфекцией. Просим горожан также соблюдать необходимые меры предосторожности.

Телефон для справок: (4855) 21-31-69.

Пресс-служба администрации города Рыбинска