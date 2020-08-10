 

Forbes: Россия ускорила разработку беспилотника С-70 «Охотник»

10.08.2020, 20:30, Разное

Журнал Forbes разместил статью о российских разработках в области беспилотных разведывательных аппаратов. По утверждению экспертов, привлеченных американский финансово-экономическим журналом, РФ ускорила разработку С-70 «Охотник».
Как пишет «Ньюинформ», Москва всецело старается провести работы по созданию нового вида ударного «невидимого» беспилотника как можно быстрее. Стоит отметить, что, согласно планам российской армии, ранее поставки самолета должны были начаться в 2025 году. Однако после корректировки проекта запуск беспилотников был перенесен на год вперед, на 2024-й.

При этом американские аналитики сравнили достижения военных конструкторов РФ и США. С их слов, по сравнению с россиянами, американские разработчики действуют намного медленнее и осторожнее. Новый план действий руководство Военно-воздушных сил Российской Федерации огласило сразу после встречи с президентом Владимиром Путиным. Глава государства дал соответствующие задания Объединенной авиастроительной корпорации и ее дочерней компании ОАК «Сухой».

В прошлом году дебютный экспериментальный полет невидимки уже успешно состоялся. Беспилотник может переносить порядка шести тонн бомб, при этом дальность полета судна равняется шести тысячам километрам. Кроме обычных снарядов и ракет «земля-воздух», целью С-70 является также транспортировка боеголовок класса «воздух-воздух». Дополнительно «Охотник» может использоваться для проведения разведывательных операций. Подобные возможности российских ВВС не на шутку тревожат западных военных экспертов.



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