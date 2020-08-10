Трихологи: Количество перхоти на голове может зависеть от питания

10.08.2020, 20:30, Разное

В будущем от зуда и шелушения волосистой кожи головы люди смогут избавиться не только с помощью шампуней, но и правильно подобранного рациона. Британские трихологи объяснили, что количество перхоти зависит от питания.

Неприятная проблема не только раздражает, но и приводит к дискомфорту, ведь при сильном шелушении кожи головы “дефект” очень сложно скрыть. На рынке появляется все больше средств для борьбы с перхотью, однако не все подходят для каждого человека и не все отличаются длительным эффектом. Перхоть может появляться из-за сухости кожи, себорейного дерматита, псориаза, экземы, контактного дерматита и неправильного, несбалансированного питания.

По мнению специалиста Стефани Сей, соблюдая определенную диету, сочетающую углеводы, здоровые жиры, белки, волокна, витамины и минералы, можно улучшить состояние волос и предотвратить возникновение перхоти. Свежие овощи, мясо, сок важны для поддержки здорового роста волос, их густоты и толщины.

Трихолог не рекомендует употреблять фастфуды, готовые блюда, содержащие большое количество соли, сахара, нездоровых жиров, вкусовых добавок. Волосы сильно нуждаются в нутриентах, поэтому в рацион следует включить рыбу, жирные кислоты Омега-3, овощи, крупы, молочные продукты. Для здоровья волос особенно важны железо, цинк, витамин В и многие другие элементы.