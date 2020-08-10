 

Трихологи: Количество перхоти на голове может зависеть от питания

10.08.2020, 20:30, Разное

В будущем от зуда и шелушения волосистой кожи головы люди смогут избавиться не только с помощью шампуней, но и правильно подобранного рациона. Британские трихологи объяснили, что количество перхоти зависит от питания.
Неприятная проблема не только раздражает, но и приводит к дискомфорту, ведь при сильном шелушении кожи головы “дефект” очень сложно скрыть. На рынке появляется все больше средств для борьбы с перхотью, однако не все подходят для каждого человека и не все отличаются длительным эффектом. Перхоть может появляться из-за сухости кожи, себорейного дерматита, псориаза, экземы, контактного дерматита и неправильного, несбалансированного питания.

По мнению специалиста Стефани Сей, соблюдая определенную диету, сочетающую углеводы, здоровые жиры, белки, волокна, витамины и минералы, можно улучшить состояние волос и предотвратить возникновение перхоти. Свежие овощи, мясо, сок важны для поддержки здорового роста волос, их густоты и толщины.

Трихолог не рекомендует употреблять фастфуды, готовые блюда, содержащие большое количество соли, сахара, нездоровых жиров, вкусовых добавок. Волосы сильно нуждаются в нутриентах, поэтому в рацион следует включить рыбу, жирные кислоты Омега-3, овощи, крупы, молочные продукты. Для здоровья волос особенно важны железо, цинк, витамин В и многие другие элементы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / 10 августа OnePlus 10 представит свою новую ОС

04.08 / Представлен бюджетный смартфон Vivo S7 с поддержкой 5G

25.07 / Тейлор Свифт действительно рассекретила имя младшей дочери Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса

13.07 / Личное: Перед такими не извиняются

19.07 / Мнение: Изба-читальня. Солдат

31.07 / В Омске неизвестный мужчина напал на шестилетнюю девочку

15.07 / Мнение: Повышение тарифов

27.07 / Мнение: Цель рыбалки

08.08 / “Мы будем с вами просто дружить”: что думают о России кандидаты в президенты Белоруссии

02.07 / Двойной триумф: “Моли” и Неволи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска