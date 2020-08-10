 

Яна Рудковская удивила поклонников изменениями во внешности

10.08.2020, 20:30, Разное

Яна Рудковская в своем личном микроблоге в Instagram опубликовала несколько фотографий, на которых она запечатлена во время подготовки к съемкам на телевидении. Продюсер на снимках выглядит заметно похудевшей и помолодевшей, чем очень удивила своих поклонников.
Яна Рудковская подчеркнула, перед съемками она сбросила три килограмма и сделала профессиональный макияж. Знаменитость дала обещание позже опубликовать видео своего «преображения», чтобы у всех скептиков больше не осталось никаких вопросов. Пользователи Сети на представленных фотографиях едва узнали 45-летнего продюсера. Многие из них сочли изменения во внешности Рудковской результатом использования фильтров и различных фоторедакторов. Некоторые подписчики даже предположили, что знаменитость воспользовалась услугами пластического хирурга. На один из комментариев супруга Плющенко ответила лично и порекомендовала всем, кто не верит в силу макияжа и правильно выставленного света для съемок, воспользоваться услугами ее визажиста и убедиться в ее мастерстве.



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