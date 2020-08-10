Роспотребнадзор назвал самые “болеющие” профессии в России

10.08.2020, 20:23, Разное

Роспотребнадзор составил рейтинг профессий, представители которых чаще всего страдают от болезней, связанных с родом деятельности. Выяснилось, что работа чаще всего губит здоровье людей, занятых в сфере добычи полезных ископаемых.

Так, в лидерах оказались шахтеры, которые страдают от 46,9% профессиональных недугов. На второй строчке оказалась обрабатывающая промышленность с результатом в 29,9%. Далее следует перевозка и хранение продукции, строительство, а также сельское хозяйство, охота и рыболовная отрасль, передает “Царьград”.