 

Диетолог из США Дженнифер Хайленд назвала самые полезные фрукты и ягоды

10.08.2020, 20:17, Разное

Организм человека нуждается в витаминах и микроэлементах, содержащихся во многих растительных продуктах. Диетолог из США Дженнифер Хайленд назвала самые полезные фрукты и ягоды, богатые необходимыми для здоровья веществами.
В списке эксперта оказалась черника, содержащая клетчатку, антиоксиданты, фитонутриенты, дубильные вещества, лимонную, яблочную, молочную кислоты, витамины А, В, С, жирные масла, белок, а также такие глюкозиды как аглюкон и неомиртиллин. Эта ягода является лидирующей в рейтинге антираковых продуктов, составленном специалистами в Американском институте исследований рака. Благодаря регулярному потреблению черники уменьшается возрастная потеря памяти, снижается уровень глюкозы в крови, улучшаются обменные процессы, усиливается острота зрения.

Гранат является не менее полезным продуктом, так как богат фитонутриентами, борющимися с окислительным стрессом, воспалительными реакциями. Семена содержат эллаговую кислоту и антоцианы. Эти антиоксидантные вещества позволяют снизить уровень “плохого” холестерина и артериальное давление. Малина также богата на антиоксиданты, полифенолы, клетчатку, витамин С, уменьшающие окислительное повреждение. Потребление ягоды благотворно воздействует на работу ЖКТ, нормализацию обмена веществ; помогает улучшить аппетит.

К самым полезным диетолог отнесла апельсины, являющиеся настоящем кладезем для витамина С, кальция, калия, фосфора, магния, фолиевой, лимонной, яблочной кислот, натрия, цинка, марганца. Фрукты обладают жаропонижающим и противовоспалительным эффектом. Последний в списке продукт, укрепляющий организм и защищающий от вирусов – это яблоки. Они позволяют повысить гемоглобин, предотвратить развитие мочекаменной болезни, очистить кишечник от радиоактивных и токсичных веществ.



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