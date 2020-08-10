 

Дмитрий Шевченко рассказал о причинах расставания с первой супругой

10.08.2020, 20:09, Разное

Актер Дмитрий Шевченко в эфире передачи «Судьба человека» на канале «Россия 1» пояснил о причинах разрыва со своей первой супругой Александрой. Она стала известна зрителям по съемкам в клипе Филиппа Киркорова на песню «Зайка моя».
Дмитрий Шевченко поделился, увидел свою первую жену, когда учился на старшем курсе политехнического института. Актер уже в тот момент осознавал – перед ним его судьба, однако после первой встречи они долгое время не виделись. Через четыре года по окончанию театрального института Шевченко уехал на работу в Одессу, где в балетной труппе трудилась и Александра. С того момента возлюбленные уже не расставались, а мать девушки настояла на официальном оформлении отношений. Актер признался, заработки супруги превышали его собственные, из-за чего она фактически содержала семью. Девушка общалась с людьми высокого статуса, а Дмитрий Шевченко не мог смириться с таким положением вещей, он ревновал жену и на фоне ее карьерных успехов испытывал неуверенность в себе и своих силах. В результате актер сам спровоцировал скандал и расставание с возлюбленной.



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