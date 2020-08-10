 

В НАТО осудили насилие против протестующих в Белоруссии

10.08.2020, 20:08, Новости дня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг от имени альянса выразил озабоченность ходом президентских выборов в Белоруссии в первую очередь «насилием против мирных демонстрантов».

«Союзники по НАТО выразили серьезную озабоченность ходом президентских выборов в Белоруссии. НАТО осуждает насилие против мирных демонстрантов. Необходимо уважать основные права, в том числе свободу слова и право на мирный протест», – передает РИА «Новости» содержание заявления генсека альянса.

Тем временем стало известно, что в центре белорусской столицы около стелы «Минск – город-герой» ОМОН выборочно задерживает людей, сообщается о задержании не менее 30 человек.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08%, за Светлану Тихановскую проголосовали 10,09%. Явка составила 84,17%.
 

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.



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