Корреспондент RT Придыбайло рассказал о своем задержании в Минске

10.08.2020, 20:08, Новости дня

Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил о задержании в Минске. Вскоре журналиста освободили. Его «провезли несколько километров в автозаке и высадили подальше от эпицентра протестов».

«Меня задержали», – написал Придыбайло в своём Telegram-канале.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян призвала власти Белоруссии отпустить корреспондента RT и других журналистов.

«Немедленно, немедленно, немедленно освободить Костю Придыбайло и других журналистов!» – потребовала Симоньян в своем Telegram-канале.

Позднее стало известно об освобождении корреспондента.

«Профилактически задержали на входе в парк, обращались, можно сказать, нежно. Провезли несколько километров в автозаке и высадили подальше от эпицентра протестов. Единственное, что в автозаке было ужасно душно», – сообщил Придыбайло после освобождения в комментарии RT.

В понедельник руководители сразу нескольких российских СМИ, в том числе RT и Daily Storm, сообщили о задержании своих сотрудников в ходе беспорядков в Минске. Также стало известно о задержании военкора Семена Пегова, который выяснял судьбу 33 россиян в Минске. Освобождения военкора уже потребовали журналисты. Сообщалось, что Пегов находится в Центре изоляции правонарушителей в Минске.

Москва выразила надежду, что власти Белоруссии отнесутся к работе журналистов по выполнению своих редакционных заданий с уважением.

Задержания журналистов происходят на фоне протестов в Белоруссии, вызванных недовольством результатами президентских выборов в стране. По данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

При этом Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии и отказалась признавать победу Лукашенко.