 

В РФ признали Apple виновной в злоупотреблениях на рынке приложений

10.08.2020, 20:08, Новости дня

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала американскую корпорацию Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением и ограничении конкуренции на рынке приложений, говорится в сообщении ведомства.

«Комиссия ФАС установила, что компания Apple злоупотребила доминирующем положением по отношению к разработчикам мобильных приложений родительского контроля и ограничила конкуренцию на рынке распространения приложений для мобильных устройств, функционирующих под управлением операционной системы iOS», – передает ТАСС сообщение службы.

Нарушение выразилось также в том, что Apple установила за собой право отклонять и не допускать в App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям. Компании будет выдано предписание устранить нарушения.

В свою очередь Apple не согласилась с решением (ФАС) РФ и будет подавать апелляцию.

«Мы с уважением относимся к Федеральной антимонопольной службе России, но мы не согласны с их решением и планируем подать апелляцию», – заявили в компании.

В июле этого года Telegram подал в Еврокомиссию официальную антимонопольную жалобу на Apple по поводу возможных нарушений в работе App Store. Перед этим основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал Apple за накрутку цены и цензуру.

В августе 2019 года ФАС возбудила административное дело в отношении корпорации Apple, в связи с необоснованным отклонением версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids со стороны компании.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Новый кроссовер Kia Sonet дебютирует в августе

09.08 / Трамп решил в обход Конгресса поддержать экономику США

24.07 / В Полтаве рассказали о ходе спецоперации по поимке взявшего в заложники полицейского преступника

23.07 / Нефть подорожала на статистике из США

27.06 / “Вести в субботу” разобрались в тайнах парада 1941-го

25.07 / ЛНР подверглась обстрелу в преддверии усиления контроля за прекращением огня

26.07 / Доброволец из горевшего собора в Нанте признался в поджоге

27.07 / Сутки на Донбассе. До перемирия боевики 13 обстреляли позиции сил ООС, ранения получил один военнослужащий

09.07 / Euronews – протесты против повторного карантина в Белграде не утихают

27.06 / “Приговора нет еще”. Стефанчук сообщил, что суд рассматривает дело о кнопкодавстве в Раде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска