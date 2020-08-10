Мнение: Китай успел первым

10.08.2020, 20:01, Разное



Путин второй и одновременно последний.

Ну вот, Путина, получается, жизнь ничему не учит: опять он уже утром поздравил Лукашенко «с победой», не дожидаясь, пока пыль хоть немного осядет. Помнится, в 2004 году он умудрился поставить рекорд – поздравил Януковича «с победой на выборах» аж трижды – и всё мимо: президентом тогда стал-таки Ющенко. А все почему? Потому что торопился.

Сегодняшняя прыть Путина с поздравлениями особенно показательна на фоне того, что всего год назад Зеленского с победой на выборах Путин не поздравил вообще – ни на следующий день, ни через месяц, ни через год (хотя почему? Россия-то с Украиной не воюет). То есть сдерживаться наш подполковник ГБ, оказывается, все ж умеет. На том же постсоветском пространстве. Впрочем, сегодня Путин как ни торопился – все равно опоздал. Потому что первым Лукашенко поздравил «с победой»… Си Цзиньпин! Лидер Китая. Вот это поворот. Полуторамиллиардный Китай, теряя тапки, в прыжке успел-таки первым разглядеть «победу» Картофельного Батьки в 10-миллионной Беларуси – и, запыхавшись, отбил телеграмму на секунду раньше находившегося гораздо ближе, но всё проспавшего Пути-Пута!

Очевидно, что Китай и Россия «соревновались» в данном случае исключительно друг с другом – больше-то, пожалуй, поздравлять и некому: Европа с Америкой итоги, скорее всего, не признают, а каким-нибудь Никарагуа или Науру просто не до батьки – своих забот хватает. Но вот эта образовавшаяся связка красноречива: Белоруссия-Россия-Китай. То бишь РФ все больше под этот самый Китай уходит, как Атлантида. Утягивая за собой и Беларусь.

Хотя у поспешности Путина может быть и более прозаичное объяснение: ведь 33 богатыря «вагнеровца» все еще у Луки, он, несмотря на «достигнутые договоренности», предусмотрительно оставил их у себя до самой даты выборов. Другими словами, нежные путинские яйца все это время оставались (и пока остаются) в мозолистых батькиных руках. Я три дня назад предположил, что суть «договоренностей» состояла именно в безоговорочном (!) признании Россией результатов выборов; так оно и оказалось. Ну а «богатыри» пока остались томиться в застенках белорусского гестапо – в качестве залога правильного поведения Кремля. Путин и не подвел – «поздравил».

Думаю, тут дело даже не в какой-то там заботе о «жизни российских граждан» – это для кремлевских абстрактные материи. Но, видимо, есть опасения, что если «вагнеровцев» передать Украине – они могут там много чего рассказать, и вот это действительно угроза, с которой ФСБ пришлось считаться. То есть «батька» и здесь Путина переиграл – нашел, где у кащея яйцо.

А есть, видимо, и еще одно «стратегическое» соображение у путинских джеймсбондов: они хотят не только вернуть своих архаровцев, но и сохранить на будущее Минск как «место сбора» для всех этих якобы частных военных групп головорезов, рассылаемых потом оттуда по всему миру. В самом деле – не из Москвы же их всех отправлять?! Просто отказаться от этого со всех сторон стремного занятия Москва не может – привыкли, почувствовали вкус; а другого такого «союзника», да даже хотя бы «нейтрала», готового закрывать глаза на толстые обстоятельства, у нашего режима в мире-то больше и нет.

Попросту говоря, с этими «вагнеровцами» Лука внезапно обнаружил для себя еще одну «золотую жилу», позволяющую доить глупых и жадных кремлевских; он и тут выступает для них в качестве «окна в Европу»! Ай да батька.

Что же до «белорусского майдана» – пока, похоже, сбывается мой вчерашний прогноз: никакая Реальная Сила из-под уличных протестов так и не показалась – струсила, похоже. Глупы рассуждения некоторых юзеров, что «реальная сила» – это Тихановская, и она «сейчас покажет». Тихановская – домохозяйка, и уже поэтому показывать ей нечего. У нее по определению нет ни денег, ни СМИ, ни вооруженных формирований – вообще ничего нет. А самое главное, похоже – ни у нее, ни у других протестующих нет никакой программы кроме «долой диктатора».

Отсутствие даже не то что программы, а реального Видения Того, Как Должно Быть, или Образа Будущего – это одинаковый бич оппозиции как в Белоруссии, так и у нас в России. Нет ясного и понятного массам ответа на вопрос – что вы сделаете такого, что сейчас не делает (и никогда не сделает) Батька (Путин)? В 1991-м такой ответ – что вы сделаете такого, что никогда не сделает КПСС – был. Сейчас его нет. Поэтому «батька» (пока) побеждает.

Хотя, конечно, понятно, что и нынешняя «победа» Луки – пиррова. Он тоже никаких новых горизонтов для Белоруссии не откроет, да и Путин после произошедшего в эти дни опускания в унитаз будет его откровенно ненавидеть. Хороших вариантов тут не осталось.