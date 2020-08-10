Мнение: О шокирующем признании Путина

10.08.2020, 19:56, Разное

Наверное, так и должно было случиться. Причём, скорее раньше, чем позже. Хотя, конечно, такая откровенность немного… шокирует.

Но нынешний российский президент Владимир #Путин – политик со стажем, как бы к этому ни относиться. И вряд ли он что-либо делает просто так, потому что советники посоветовали. Нет, это ведь было его личное решение.

Новость сегодняшнего утра – уже не вчерашние протесты в Минске и других городах после триумфальных провальных для Александра Лукашенко президентских выборов, на которых и он, и его оппонент набрали по 80% голосов при более чем 100%-й явке избирателей. Новость в том, что Владимир Путин одним из первых признал победу Александра Лукашенко, откровенно проигнорировав прекрасную возможность сделать разумную и оправданную в таких случаях дипломатическую паузу.

Тем более, что для неё были и основания, и цели. Отношения Минска и Москвы видимо обострились в последние несколько предвыборных недель. Скандал с «вагнеровцами», откровенный шантаж Кремля перспективами выдать задержанных россиян Украине, объяснительная Владимира Путина на пяти листах и прочие прелести августовского инфополя давали России возможность немного подвесить «батьку» за тестикулы ситуацию. И добиться от Александра #Лукашенко каких-то внятных вещей по российско-белорусской интеграции, например.

Но – нет.

Владимир Путин демонстративно в числе первых подтвердил легитимность нового срока своего белорусского коллеги. Показав тем самым, что #Россия будет за Александра Лукашенко до конца. Также поздравления новому старому президенту прислали ещё два авторитарных лидера – китайский Си Цзиньпин и казахский Касым-Жомарт Токаев. А вот в #ЕС, напротив, пошли на обострение отношений, возжелав расследовать нарушения на выборах в Беларуси. Что вполне ожидаемо, впрочем.

Но вернёмся к поздравлению из Москвы. Если оно де-факто обнуляет возможные претензии к Александру Лукашенко по поводу «вагнеровцев» и других антимосковских эскапад последних недель, то ведь что-то было получено взамен. Вопрос – что. Новая порция кулуарных обещаний? Цена им хорошо известна. Какие-то непубличные договорённости по частным вопросам? Кажется, тут сильная переплата с российской стороны…

В то же время откровенное признание «грязных» выборов легитимными, а их фальсификатора – триумфатором, немало говорит об умонастроениях самого Владимира Путина. Для которого многочисленные подтасовки на всех уровнях, от УИКов до ЦИКа, тотальная зачистка оппозиционной поляны и нарочито силовое подавление поствыборных протестов, особенно, в столице – вполне законные способы остаться у власти. Не говорит ли всё это о том, какими будут выборы 2024 года в России?