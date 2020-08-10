Мнение: 2020 остановись! У нас итак оппозиции не осталось!

10.08.2020, 19:54, Разное



Забавно, насколько 2020-й год реально просто "жжот". Я вот сейчас не буду напрягаться, чтобы совсем-совсем вспомнить все, уж слишком кучно, но это такая прелесть – что любо дорого. Опять же, не в хронологическом порядке, а смотрим просто так.

Конечно, Хабаровск! Кто-нибудь про него последнюю неделю слышал? Правильно. Потому что гомосе… оппозиционеры и украинские патриоты, как в свое время, слесарь Полесов к разобранным воротам, к этому несчастному (а может и наоборот) городу охладели. Ведь – Белоруссия!

А что Белоруссия? У меня готовится выпуск прямо сейчас, другой будет вечером – что? Лукашенко потеряет власть? Не сегодня, но допустим – почему это как-то должно отразится на Путине? В логику наши оппозиционеры, мы знаем, не умеют. И пока из хороших новостей – их просто нечем в Госдепе заменить, иначе бьюти-блогер сейчас бы побирался, а не получал вполне официально подсказки из Центра, что ФБК надо разбить на пару-тройку говно-контор поменьше.

Я вот вообще не понимаю, вернее понимаю, но не осознаю, уж простите. Почему все эти мудаки, ладно там, шароварники, постоянно все притягивают к Путину? Хабаровск – Путин должен уйти, Лукашенко – Путин должен уйти!

Более того, я уверен, что Лукашенко честно набрал свои может не 80, но 60% железно. Почему? Да, потому что там, где начинает работать Госдеп, ТВ Дождь и наши епнутые борцуны, а также хохло-переможники – уже становится ясно – ничерта не будет. Кроме ада и поскакушек. А дураков все меньше – 2% минус.

Вот, смотрите. Оппозиция зашкварилась с харасментом. Тот же Шендерович писал в свое время, что депутат Слуцкий, на кого возводили напраслину строго журнашлю… журналистки оппо-СМИ – должен уйти. А как написали тоже самое про Шендера – не смейте лезть в мою жизнь!

Как они радовались, что проблемы имел тот же "Адмирал Кузнецов". А в США сгорел ЦЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ДЕСАНТНЫЙ КОРАБЛЬ – и тишина!

Это проблема, что сейчас нельзя просто сказать: мне пофигу, что у них – главное, что у нас! Нееет, это не работает! Жопа сейчас везде, 2020 отжигает – но, ой, у нас проклятая путинская стабильность!

Все, признал даже главный эпидемиолог, то ли США, то ли ВОЗ – Штаты лидеры по Ковиду. И чо? А правильно – тишина, все нормально, главное Хабаровск!

В США упала экономика на 32%+ во 2 квартале (в России 10) и чо? А – Белоруссия!

Навальный и гоп-компания отмазывают педофилов, ворюг, жулье, уже даже Ефремова! – А Путин должен уйти!

Проблема не в том, что маргинальные мудаки и шароварники везде гадят – тоже мне бином Ньютона. Фишка в том, что мир тихо изменился – США больше не моральный лидер, всем начхать на курс доллара (ага, это я для вас вспомнил), а мы знаем, что в ближайшее время – будет большой бадабум. Ибо в Штатах идет ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА! Кстати, опять же, странным образом у нас не целуют негров – я вот тут не понял – что Навальный и прочая шобла наша, включая уважаемого Явлинского – расисты что ли?

И мне, правда, нечего добавить. Разве что пожелать удачи. Ибо дурачки никак понять не могут – радуйтесь, что Путин останется до 2030. Ну, реально, кто другой придет, кто не будет так лоялен к дегенератам – в лучшем случае на лесоповале друг другу будете рассказывать, как хорошо было в 2020… Пока вы нас, ватников, этим пугаете.

Счастья вам.