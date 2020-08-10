В штабе Тихановской раскрыли канал информирования сторонников при недоступности интернет-сайтов

10.08.2020, 19:53, Новости дня

«Мы не могли попасть на сайты, не могли отправить официальное заявление кандидата в президенты Республики Беларусь. Мы были оторваны от каналов коммуникации. Telegram-каналы стали заменителем других средств коммуникации», – сообщила газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Анна Красулина.

«Сейчас белорусский народ встал на защиту своих прав: избирательных прав, прав определять свое будущее, прав на перемены, которые требует народ. Народ решил защитить свои права теми способами, которые позволяет действующая Конституция», – подчеркнула Красулина.

«Люди возмущены, потому что у них украли победу, а не просто голос. Они требуют вернуть победу обратно», – сообщила представитель Тихановской.

Она отметила, что в условиях нестабильного доступа в сеть оппозиции для информирования своих сторонников пришлось использовать мессенджеры. «Telegram-каналы – это источник информации и связи, особенно когда у нас отсутствовал интернет. Мы не могли попасть на сайты, не могли отправить официальное заявление кандидата в президенты Республики Беларусь. Мы были оторваны от каналов коммуникации», – заметила она.

«В этом случае, Telegram-каналы стали заменителем других средств коммуникации. Современная реальность такова, что Telegram-каналы оказывают воздействие. Другое дело, что каналы бывают разные, надо уметь отбирать те, которым стоит доверять», – заключила Красулина.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.