 

В штабе Тихановской раскрыли канал информирования сторонников при недоступности интернет-сайтов

10.08.2020, 19:53, Новости дня

«Мы не могли попасть на сайты, не могли отправить официальное заявление кандидата в президенты Республики Беларусь. Мы были оторваны от каналов коммуникации. Telegram-каналы стали заменителем других средств коммуникации», – сообщила газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Анна Красулина.

«Сейчас белорусский народ встал на защиту своих прав: избирательных прав, прав определять свое будущее, прав на перемены, которые требует народ. Народ решил защитить свои права теми способами, которые позволяет действующая Конституция», – подчеркнула Красулина.

«Люди возмущены, потому что у них украли победу, а не просто голос. Они требуют вернуть победу обратно», – сообщила представитель Тихановской.

Она отметила, что в условиях нестабильного доступа в сеть оппозиции для информирования своих сторонников пришлось использовать мессенджеры. «Telegram-каналы – это источник информации и связи, особенно когда у нас отсутствовал интернет. Мы не могли попасть на сайты, не могли отправить официальное заявление кандидата в президенты Республики Беларусь. Мы были оторваны от каналов коммуникации», – заметила она.

«В этом случае, Telegram-каналы стали заменителем других средств коммуникации. Современная реальность такова, что Telegram-каналы оказывают воздействие. Другое дело, что каналы бывают разные, надо уметь отбирать те, которым стоит доверять», – заключила Красулина.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Действие просроченных водительских прав в РФ продлили до конца года

31.07 / Авиаэксперт объяснил возможность появления следов тротила на деталях самолета Качиньского

03.08 / Захватчик заложников в Киеве объявил Зеленского «шутом»

27.07 / Средний тестовый балл по ЕГЭ за год вырос

31.07 / Трамп: рассылка бюллетеней по почте обернется «величайшей избирательной катастрофой»

25.06 / Япония не будет размещать у себя американские комплексы ПРО Aegis Ashore

27.06 / Кузнецова подключилась к ситуации с оправданием подозреваемого в насилии над дочерью

07.08 / Свой второй президентский срок Дуда начал с обещания вернуть Украине полный суверенитет

24.07 / Иран подал жалобу в ИКАО из-за действий ВВС США в отношении гражданского самолета

23.07 / Роскачество выявило нарушения в винных напитках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска