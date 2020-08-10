Валерий Сюткин поделился фотографиями беременной жены и новорожденного сына из роддома

10.08.2020, 19:53, Разное

Валерий Сюткин на днях в четвертый раз стал отцом, в семье артиста родился наследник. Фотографиями новорожденного и беременной жены популярный артист поделился в Сети.

Как пишет издание «Телепрограмма», бывший участник группы «Браво» активно ведет свои страницы в соцсетях. Артист часто делится с поклонниками событиями личной жизни и творчества. Не так давно его супруга Виола подарила музыканту сына.

Очевидно артист является суеверным и верит в приметы, потому что лицо малыша он снимке он закрыл стикером смайлика. Ожидание ребенка солист «Браво» назвал девятью месяцами любви, надежды и веры. При этом Валерий Сюткин поблагодарил жену за такой подарок, а самого мальчика поздравил с днем рождения.

Многочисленные фанаты присоединились к поздравлениям, написав массу теплых комментариев. К ним присоединились и такие звезды отечественного шоу-бизнеса, как Валерия, Владимир Кузьмин и Ефим Шифрин назвав это событие чудесным.

Напомним, Валерию Сюткину сейчас 62 года, от предыдущих трех браков артист имеет двоих дочерей и сына. Вместе с Виолой певец уже почти 30 лет, при этом жена на 17 лет младше артиста. Однако это не помешало их крепкому союзу, и рождение сына стало очередным тому подтверждением.