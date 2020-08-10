 

Генсек ООН призвал власти Белоруссии уважать право на мирные протесты

10.08.2020, 19:53, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает власти Белоруссии к сдержанности и уважению права людей на мирные собрания, сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь ООН с большой обеспокоенностью следит за ситуацией в этой стране, в том числе за последовавшими после выборов протестами и насилием», – приводит его слова ТАСС.

«Генсек призывает белорусские власти проявлять максимальную сдержанность и обеспечить уважение права народа на свободу выражения и мирные собрания», – добавил Дюжаррик.

Напомним, накануне, после закрытия избирательных участков в центре Минска, начались столкновения с ОМОН. В понедельник в белорусской столице снова начались задержания.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

Тихановская подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании по выборам главы государства. Она заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики.



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