Эксперт оценил вероятность отключении интернета в Белоруссии из-за границы

10.08.2020, 19:53, Новости дня

Со Всемирной паутиной Белоруссию связывают каналы как из России, так и из стран Евросоюза. Теоретически полная интернет-блокада возможна, но только в случае, если Москва договорится об этом с Брюсселем. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Вячеслав Макаров. Ранее президент Лукашенко пожаловался на то, что Интернет Белоруссии отключили из-за рубежа.

«Интернет – довольно разветвленная сеть. Разумеется, перекрытие всех нижних каналов снаружи в теории возможно. Но на практике в Белоруссии есть интернет-каналы, идущие из России, есть каналы, идущие из Европы. Так что коллективная организация блокады интернета со всех сторон невозможна по организационным причинам. Не договорятся РФ с Евросоюзом о таком решении», – уверен Вячеслав Макаров, бывший директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net. Штаб-квартира компании находится в Минске.

«Версия о том, что интернет отключили из-за границы, неправдоподобна. На мой взгляд, отключение интернета в Белоруссии с крайней высокой вероятностью могло быть связано с действиями компании «Белтелеком» и попытками глушения конкретных сервисов без желания как-то ограничить ущерб остальной Сети», – заключил Макаров.

В понедельник президент Александр Лукашенко заявило том, что интернет Белоруссии отключили из-за границы. «Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы», – цитирует его «БелТА». По словам президента, на Белоруссию пытаются целенаправленно давить с разных сторон, «гибридно действуют по всем направлениям».

Напомним, в Минске перебои с интернетом начались в воскресенье утром – в день президентских выборов. Были недоступны сайты крупных белорусских СМИ и органов власти. В ряде городов Белоруссии возникли неполадки в работе новостных ресурсов, включая портал tut.by и государственное агентство БелТА.

Также пользователи жаловались на массовые проблемы в работе мобильного интернета. Некоторые магазины в Минске сообщали, что не могут из-за этого принимать оплату банковскими картами. Кроме того, не работали мессенджер Telegram, видеосервис YouTube, ряд социальных сетей. Возникли сбои в онлайн-трансляции телеканалов, в том числе канала «Беларусь 1».

Макаров добавил, что отключение интернета на сутки нанесло также финансовый ущерб белорусской IT-индустрии, хотя это ущерб не был значимым. «Критического удара по экономике не произошло поскольку, что белорусские компании уже готовились к подобному развитию событий. Многие обеспечили себе резервные каналы связи. Опять же основное отключение интернета пришлось на воскресенье – нерабочий день», – отметил Макаров.

При этом, отмечает эксперт, убытки все же возникли. В Белоруссии не работали, например, онлайн-игры, мессенджеры, приложение «Яндекс.Такси» – все они понесли какой-то финансовый ущерб. «На данный момент остается вопрос, как дальше будут развиваться события. Если протесты продолжатся, а мерой борьбы против них останется отключение интернета, некоторые компании, нуждающиеся в постоянных каналах связи, могут оказаться в затруднительном положении», – предрекает Макаров.