Медики перечислили 9 преимуществ употребления вареного лука

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10.08.2020, 19:53, Разное

Зарубежные медики перечислили 9 важных преимуществ употребления вареного лука. Одним из них является профилактика онкологических заболеваний.
Как пояснили врачи, многолетнее травянистое растение имеет огромные преимущества при употреблении в сыром виде, при этом в вареном виде оно лучше переваривается пищеварительной системой и не раздражает слизистые. Поэтому его можно кушать лицам с заболеваниями органов пищеварения. Не менее важно и то, что все его полезные вещества сохраняются почти в исходном виде. В частности, продукт стимулирует работу печени, устраняет накопление лишней жидкости в организме, полезен при диурезе, а также при болезненных менструациях. Врачи нередко советуют его есть лицам с сахарным диабетом благодаря его свойству понижения уровня сахара в крови.

В списке достоинств употребления вареного лука и улучшение работы сердечно-сосудистой системы, в частности, происходит укрепление стенок капилляров и более крупных сосудов. Он также разжижает кровь, что минимизирует риск инфаркта и инсульта. Также медики отметили, что продукт в указанном виде снижает вероятность развития онкологических заболеваний. Многолетнее травянистое растение при этом полезно лечения вирусных заболеваний, гриппа, что взяла на вооружение народная медицина.

К важным преимуществам продукта отнесены и лечение от паразитов, благотворное влияние на органы дыхания, что важно для людей с астмой. Что касается времени термической обработки продукта, то рекомендуется превышать время варки более 5 минут, что позволяет сохранить большую часть его полезных веществ.



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