В мире: США испытывают на Польше новую модель отношений с «союзниками»

10.08.2020, 19:48, Новости дня

Соединенные Штаты получат от Польши большие деньги – и не просто так, а за то, что они еще не так давно делали совершенно даром. Речь идет о размещении в Польше дополнительного американского воинского контингента. И Вашингтон, и Варшава отлично понимают, что это делается вовсе не для «сдерживания России». В таком случае – зачем это нужно и тем, и другим?

«Защищаем. Дорого». Именно такое объявление за подписью президента США Дональда Трампа сейчас можно увидеть на мировой внешнеполитической доске. Соединенные Штаты не просто монетизируют свои союзнические отношения – они начинают выстраивать их на совершенно новых основаниях. Вашингтон превращается из мирового полицейского в мирового наемника.

Дожал

Взять для примера Европу. Относительно недавно Соединенные Штаты объявили о выводе значительной части контингента из Германии. Дональд Трамп и не скрывал, что делает это в качестве наказания Берлину, не желавшему повышать уровень оборонных расходов до 2% от ВВП. «Германия платит РФ миллиарды долларов в год за энергоносители, а мы должны защищать Германию от России. Что за ерунда вообще?», – написал президент Соединенных Штатов у себя в твиттере.

Тогда многих удивило, что часть из выводимых 12 тысяч солдат отправлялось в Штаты, часть передислоцировалось в Бельгию и Италию – но при этом ничего не перепало Польше. При том, что вопрос с увеличением американского контингента в Польше казался решенным.

На самом деле, он был решен принципиально, но поляки с американцами не договорились о деталях – условиях размещения и сумме, которую Польша компенсировать за американские расходы на содержание базы. Трамп четко понимал, что может выдоить из поляков почти все, что хочет – ведь это размещение было нужно Варшаве гораздо больше, чем самим Соединенным Штатам. Не в военном плане, а в политическом. И вовсе не для «сдерживания России», а для повышения политического статуса Польши во внутриевропейских делах.

Польские власти хотят, чтобы их соседи, а также западноевропейские страны признали за Варшавой как минимум роль лидера всей Восточной Европы – а для этого им нужно показать, что Польша является «любимой женой» Соединенных Штатов в регионе, что за Польшей маячит «вашингтонский обком». Что польские власти являются правой рукой Вашингтона и реализуют интересы США как в Восточной Европе, так и на постсоветском пространстве.

Для самого Трампа риски от такого образа минимальны. В военном плане американским солдатам ничего не угрожает (в нападение РФ на НАТО верят только умственно отсталые люди), а в политическом передача в аренду полякам войск США не мешает американскому контролю над Европой. Скорее даже помогает, разделяя ЕС изнутри. Поэтому Трамп и был принципиально готов на сделку, и просто выжидал, пока поляки выложат все возможные злотые.

По всей видимости, они не выдержали и выложили. В начале августа (через считанные дни после того, как было объявлено о выводе войск из Германии не в Польшу) Вашингтон и Варшава завершили наконец переговоры о заключении договора об углублении сотрудничества в оборонной сфере. Которое, по словам представителей американского посольства в Варшаве, «обеспечит легальные рамки, инфраструктуру и справедливое распределение бремени в деле углубления нашего оборонного сотрудничества».

Глава Пентагона Марк Эспер уверен – это соглашение «поможет сдерживанию России, усилит НАТО, укрепит веру в нас наших союзников. Кроме того, наше присутствие в Польше – на восточном фланге НАТО – увеличит наше стратегическое и оперативное пространство для маневра».

Сам текст соглашения будет опубликован в середине августа, но его параметры уже примерно понятны. В Польшу будут передислоцированы часть командования и разведывательных структур 5 армейского корпуса армии США.

«Кроме того, предполагается размещение центра боевой подготовки, эскадрильи беспилотников в городе Ласк и подразделения спецназа США в городе Люблинец», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Всего – около тысячи военнослужащих. По некоторым данным, поляки все-таки согласились оплачивать как минимум большую часть стоимости размещения, а возможно, даже почти всю стоимость. На данный момент, напомним, в Польше на ротационной основе находится примерно 4,5 тысячи американских военных.

Мальчики по вызову

Если сделка действительно будет заключена и окажется настолько выгодной для Вашингтона, как предполагают эксперты, то «польский случай» может стать основой для кардинального пересмотра американских союзов по всему миру. Проще говоря, Вашингтон устроит аукцион: будет опираться на тех союзников, которые больше заплатят.

Нынешние главные друзья США – Германия, Франция, Южная Корея, Япония и другие – оказались уж слишком своевольными. Американские власти раздражены тем, что эти государства пользуются американским военно-политическим прикрытием, но при этом отказываются платить за него достойную цену.

Германия не хочет повышать расходы на оборону до 2% ВВП, Южная Корея – резко (до нескольких миллиардов долларов с нынешних 850 миллионов) повышать расходы на содержание 28 тысяч американских солдат, японцы (всегда платившие за союз многомиллиардными закупками) решили отказаться покупать новейшую систему ПРО за 4,2 миллиарда долларов.

Поэтому Трамп, а вместе с ним и другие американские политики, призывают помогать лишь тем партнерам, кто готов эту помощь достойно оплачивать и строго следовать в русле американских интересов.

У этой стратегии есть три серьезных минуса. Во-первых, «укрепление наших альянсов является основной стратегии национальной обороны. РФ и Китай выигрывают от того, что США отделяются от наших ближайших союзников», – объясняют Трампу эксперты из американского Центра стратегических и международных исследований. При всем уважении к Польше и другим будущим «нанимателям», статус и возможности Берлина как союзника США гораздо выше, чем у Варшавы. И если бы Штаты пытались искать с союзниками симбиоз интересов, а не требовать денег и послушания за свою помощь (отказа от сотрудничества с Ираном и Россией, например), то американские внешнеполитические возможности усилились бы.

Во-вторых, Штатам нужно как-то убедить малые и средние страны (особенно авторитарные) в том, что американские союзники будут вести себя в чужом доме прилично. Что в обмен на деньги и следование в фарватере американской внешней политики Штаты будут предоставлять военно-политическую крышу и при этом не требовать уступок по внутриполитическим вопросам. Не привязывать продолжение помощи (за которую им уже заплатили) к требованию проведения внутриполитических реформ, не говоря уже о попытках прямой смены режима.

Таких гарантий сейчас Вашингтон дать не может – лишь очень богатые союзники наподобие Саудовской Аравии могут защититься от американского вмешательства (как показало дело Джамаля Хашогги).

Другие же новые или желающие выйти на новый уровень сотрудничества друзья США (Индия, Белоруссия, Узбекистан, Армения, Вьетнам и т.п.) всегда будут находиться под дамокловым мечом. Польша (у которой амбиции давно застилают разум и христианско-консервативно-антиевропейско-русофобский режим которой в принципе устраивает американцев) является тут исключением.

По сути, есть лишь один способ убедить остальных под этим мечом жить: вселить в них страх. США – и это третий минус – должны отказаться от претензий на роль мирового полицейского и превратиться в глобального поджигателя. Страну, которая будет постоянно провоцировать Россию, Иран, Китай на более агрессивные действия, затем пугая этими «агрессорами» их соседей в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Средней и Восточной Азии.

А чем более конфликтным будет мир, тем более неуютно малые и средние страны будут чувствовать себя без американской крыши. И тем больше они готовы будут заплатить за приезд американских «мальчиков по вызову» в форме цвета хаки.

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