В центре Минска задержаны несколько десятков человек

10.08.2020, 19:48, Новости дня

В центре белорусской столицы около стелы «Минск – город-герой» ОМОН выборочно задерживает людей, сообщается о задержании не менее 30 человек.

Отмечается, что никто агрессивных действий не предпринимает. Сотрудники милиции призывают людей не собираться большими группами.

В центре Минска закрылись шесть станций метро, закрываются магазины, обстановка пока спокойная, передает ТАСС. В районе стелы перекрыто движение автомобилей, также перекрыты проспекты Машерова и Победителей, где ожидалась новая акция оппозиции.

По перекрытым дорогам пропускают только автобусы, ездит спецтранспорт. Патрули ОМОНа проверяют документы и сумки у всех прохожих, велосипедистов, многих просят развернуться, передает РИА «Новости».

Сообщается также, что около гостиницы «Юбилейная» в районе стелы собралось до сотни сторонников оппозиции.

Между тем, Следственный комитет Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по массовым беспорядкам после выборов.

«Всего территориальными подразделениями Следственного комитета возбуждено 21 уголовное дело по вышеуказанным фактам [беспорядков] в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Пинске, Полоцке, Жлобине, Лиде, Солигорске, Бобруйске, Слониме, Волковыске по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь: статья 293 (массовые беспорядки), часть 2 статьи 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения), статья 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), часть 1 статьи 339 (хулиганство), статья 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них)», – говорится в сообщение ведомства.

Санкции по некоторым статьям предполагают наказание до 15 лет тюремного заключения.

«В настоящее время по подозрению в совершении данных преступлений задержаны более 80 человек. Большинство их них – молодые люди в возрасте 20-25 лет. Часть подозреваемых в момент задержания находились в состоянии наркотического или алкогольного опьянения», – сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что в столице Белоруссии в понедельник начались новые задержания, в центр Минска прибывают силы ОМОНа. Сотрудники правоохранительных органов оцепили улицы.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем.

При этом команда Тихановской решила, что она не будет участвовать в акциях протеста по итогам выборов, чтобы избежать возможных провокаций.