 

В жилом районе Балтимора произошел мощный взрыв

10.08.2020, 19:47, Новости дня

Мощный взрыв прогремел в понедельник в Балтиморе, в результате чего было разрушено несколько домов, погиб, по меньшей мере, один человек, трое получили тяжелые травмы, а пятеро застряли под обломками, сообщает местная пожарная служба.

На фотографиях с места происшествия видно несколько разрушенных домов ленточной застройки. Среди обломков работают спасатели.

«Погибла одна взрослая женщина. Пожарные Балтимора продолжают поиски погибших», – сообщается в «Твиттере» пожарной службы.

Также сообщается, что пожарные спасли трех раненых в критическом состоянии.

«Взорвались несколько домов. Под обломками застряли не менее 5 человек, в том числе несколько детей», – сообщают пожарные.



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