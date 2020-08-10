 

Кирилл Плетнев закрутил роман с молодой актрисой

10.08.2020, 19:43, Разное

В Санкт-Петербурге живет мать Кирилла Плетнева. После развода актер ушел в тень. Но недавно артиста приметили в обществе некой блондинки. Пара зашла в один из ресторанов, однако там оказались заняты все столики. Тогда Кирилл Плетнев и его спутница, прихватив бутылку вина в магазине, отправились в другое место.

Знающие люди утверждают, что с Кириллом Плетневым опознали начинающую актрису Марию Столярову. Она значительно моложе 40-летнего артиста – ей всего 26 лет. Маша родилась в Санкт-Петербурге. Два года назад она окончила РГИСИ и сейчас снимается в эпизодических ролях. На ее счету роли в сериалах “Дылды” и “Тень за спиной”. А еще Столярова подрабатывает моделью.

“У них все только начинается. Познакомились в общей компании. Мария талантливая, яркая и веселая девушка. И без пафоса. Играет в театре “Мастерская” Григория Козлова, у которого и училась. Кирилл влюбился сильно и теперь вряд ли уедет из Питера в Москву”, – компетентно рассказал человек из окружения Плетнева и Столяровой.

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Публикация от Кирилл Плетнев (@kirycha79) 6 Июн 2020 в 5:13 PDT

Напомним, что брак с Нино Нинидзе был для Кирилла Плетнева третьим. Несколько лет назад у супругов родился сын Александр. От предыдущих отношений у актера еще двое сыновей: 12-летний Георгий и восьмилетний Федор.

После развода Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе поддерживают отношения. В недавнем интервью он коротко прокомментировал информацию о романе бывшей жены с актером Максимом Виторганом: “Это ее жизнь. Она свободный человек”.



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