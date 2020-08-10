Мнение: Чем картины старых мастеров с неграми раздражают политкорректных зрителей

10.08.2020, 19:42, Разное

Соединенные Штаты и отчасти Западную Европу лихорадит от движения Black Lives Matter, деятельность которого в области искусства заметнее всего в сносе памятников работорговцам, конфедератам, а также скульптур, которые просто неудачно попались под руку. Музеи сотрясают скандалы, связанные с харассментом, недостаточным количеством женщин и представителей нацменьшинств среди авторов произведений, возвращением артефактов в бывшие колонии и т. п.

Претензии, хоть и не такие громкие, предъявляют и к классическим картинам — тем, где среди персонажей есть африканцы и афроамериканцы. Что же не так с этими полотнами?

Рассказываю подробно.

Текст, кстати, получился важным и для понимания многих других вещей про то, как устроено искусство.

https://knife.media/black-models-matter/