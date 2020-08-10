Мнение: Нефтяники против нефти, зарплаты по отраслям экономики и российский гиромобиль

10.08.2020, 19:40, Разное

1. Экологи в Великобритании так запугали нефтяников, что те отказываются добывать нефть. Корпорация «Бритиш Петролеум» собирается уже к 2030 году не только сократить добычу на 40%, но и похоронить миллиарды долларов в зелёной энергетике:

https://cleantechnica.com/2020/08/04/bp-to-cut-oil-production-40-by-2030-and-invest-billions-into-green-energy/

Глупый план, однако весьма выгодный для России. Чем сильнее будет сокращаться мировая добыча нефти, тем дороже будет нефть на мировом рынке.

2. Согласно исследованию РИА Новости, верхняя десятка рейтинга отраслей по размеру медианной зарплаты в нашей стране выглядит примерно так:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/nazvany-realnye-zarplaty-rossiian-po-otrasliam-ekonomiki-5f2801716bfa1c2d8978e726

Оказывается, учёные в России зарабатывают ненамного меньше нефтяников и финансистов – жалобы нашей научной общественности на низкие зарплаты выглядят всё менее и менее обоснованными.

Впрочем, доля учёных, которые получают конкурентоспособные по мировым меркам зарплаты выше 100 тысяч рублей, несколько меньше, чем доля нефтяников и банкиров, получающих такие зарплаты.

3. Новости о проекте российского автомобиля нового поколения MK-17, который мы с вами уже несколько раз обсуждали:

https://www.youtube.com/watch?v=khOwckXLoYk

Любопытно, что первый патент на гиромобиль подал ещё граф Шиловский в 1909 году, тогда же был построен и опытный образец. К сожалению, известные события в России вынудили графа прекратить разработку своего детища.