Личное: Живи, Беларусь!

10.08.2020, 19:35, Разное

Все советские дети перебирали в подвале картошку в мае. Что сгнило, нужно выбросить — иначе протухнет вся.

Вы видели эту размякшую гадость, которая — только ткни! — себя уже изжила? Я — видела.



Фото: Соцсети

ЦИК Беларуси объявил сегодня с утра, что на выборах победил Лукашенко. Причём, с огроменным отрывом — за него, якобы, проголосовало свыше 80 процентов людей.

Предварительные данные стали известны ещё вчера, и люди вышли на улицы по всей стране.

И действительно, как же так получилось, если все голосовала за Тихановскую, а победила прошлогодняя картошка?

https://t.me/lenamiro/6800

Нет, ну я понимаю желание Лукашенко остаться у власти. Но я понимаю и народ Беларуси, который хочет избавиться от пережившего свой век президента.

И у меня возникает вопрос: чьи хотелки важнее?

Одного председателя колхоза или целого народа? Простая арифметика мне подсказывает, что Лукашенко должен уйти.

Точно так же считают и белорусы — они вышли на улицы. И их начали бить.

https://t.me/lenamiro/6803

Дубинками. Светошумовыми гранатами. Стрелять в людей резиновыми пулями. Одного так вообще задавили.

Народ говорит: уходи. В ответ людей лупят.

Что же происходит такое? Кто главнее? Власть или народ? Чьё мнение более важно — одного Лукашенко или многомиллионной страны?

Как так получается, что ради желания одного человека быть президентом избивают тысячи других людей? Что ж это за власть такая, когда люди хотят себе другого руководителя, а их за это — в автозаки?



Фото: Соцсети

ОМОН вырывал парней из мирно стоящей толпы. Окружал «коробочкой» и забрасывал светошумовыми гранатами.

Неужели Беларусь снова оккупировали фашисты?

А что тогда будет сегодня — вешать на площадях начнут?

По данным ЦИК победил Лукашенко. Правда, некоторые местные комиссии в знак протеста просто покинули избирательные участки. Независимые опросы на выходе показали, что это не Лукашенко набрал 80 процентов, а как раз-таки Тихановская.

Как вы считаете, имеет ли право народ выбрать себе президента?

Насколько допустимо стрелять в людей, если они не хотят видеть руководителем своей страны Лукашенко?