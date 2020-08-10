Личное: Живи, Беларусь!
10.08.2020, 19:35, Разное
Все советские дети перебирали в подвале картошку в мае. Что сгнило, нужно выбросить — иначе протухнет вся.
Вы видели эту размякшую гадость, которая — только ткни! — себя уже изжила? Я — видела.
Фото: Соцсети
ЦИК Беларуси объявил сегодня с утра, что на выборах победил Лукашенко. Причём, с огроменным отрывом — за него, якобы, проголосовало свыше 80 процентов людей.
Предварительные данные стали известны ещё вчера, и люди вышли на улицы по всей стране.
И действительно, как же так получилось, если все голосовала за Тихановскую, а победила прошлогодняя картошка?
https://t.me/lenamiro/6800
Нет, ну я понимаю желание Лукашенко остаться у власти. Но я понимаю и народ Беларуси, который хочет избавиться от пережившего свой век президента.
И у меня возникает вопрос: чьи хотелки важнее?
Одного председателя колхоза или целого народа? Простая арифметика мне подсказывает, что Лукашенко должен уйти.
Точно так же считают и белорусы — они вышли на улицы. И их начали бить.
https://t.me/lenamiro/6803
Дубинками. Светошумовыми гранатами. Стрелять в людей резиновыми пулями. Одного так вообще задавили.
Народ говорит: уходи. В ответ людей лупят.
Что же происходит такое? Кто главнее? Власть или народ? Чьё мнение более важно — одного Лукашенко или многомиллионной страны?
Как так получается, что ради желания одного человека быть президентом избивают тысячи других людей? Что ж это за власть такая, когда люди хотят себе другого руководителя, а их за это — в автозаки?
Фото: Соцсети
ОМОН вырывал парней из мирно стоящей толпы. Окружал «коробочкой» и забрасывал светошумовыми гранатами.
Неужели Беларусь снова оккупировали фашисты?
А что тогда будет сегодня — вешать на площадях начнут?
По данным ЦИК победил Лукашенко. Правда, некоторые местные комиссии в знак протеста просто покинули избирательные участки. Независимые опросы на выходе показали, что это не Лукашенко набрал 80 процентов, а как раз-таки Тихановская.
Как вы считаете, имеет ли право народ выбрать себе президента?
Насколько допустимо стрелять в людей, если они не хотят видеть руководителем своей страны Лукашенко?
Источник: Лена Миро
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет