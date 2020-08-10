 

Жириновский назвал Лукашенко “дармоедом” и предрек его бегство из Белоруссии

10.08.2020, 19:23, Разное

События в Белоруссии в минувшее воскресенье возмутили Жириновского. Он назвал Лукашенко “дармоедом”, а происходящее – агонией нынешнего белорусского политического режима.

По мнению Жириновского, полностью шестой срок в президентском кресле Лукашенко не досидит. Белорусскому лидеру в этом или следующем году придется покинуть республику, сказал политик в комментарии РИА Новости.

Ситуация в братской республике зависит от России, уверен Жириновский. “Если стране нужны дармоеды и нахлебники, то ничего не изменится, и Лукашенко дальше будет занимать пост президента Белоруссии”, – приводит слова лидера ЛДПР “360”.

На выборах президента Белоруссии Александр Лукашенко одержал убедительную победу, набрав более 80% голосов. Такие данные обнародовал республиканский Центризбирком.

У оппозиции другие сведения. По данным независимых экзит-полов, большинство избирателей отдали голоса Светлане Тихановской. Официальные итоги выборов она не признала.

В ночь с воскресенья на понедельник в Минске и других городах прошли масштабные акции протеста. В столице митингующие вступили в столкновение с правоохранителями у стелы “Минск – город-герой” и на проспекте Машерова.

Люди пытались строить баррикады, но силовики разогнали несогласных светошумовыми гранатами, слезоточивым газом и водометами. К утру правоохранители полностью взяли ситуацию под контроль.

До Лукашенко в Минске взрывал гранаты только Гитлер.

— Svirsky1 (@svirsky1) August 10, 2020

Александр Лукашенко заявил, что протесты координировались из-за рубежа. При этом в республике с утра воскресенья наблюдались проблемы с интернетом, не работали популярные мессенджеры, соцсети и новостные ресурсы.



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