 

Солнцев усомнился в разводе Прилучного и Муцениеце: Расстались по-сериальному

10.08.2020, 19:23, Разное

Солнцев полагает, что звездная парочка наняла модных
пиарщиков, а те, в свою очередь, придумали историю с расторжением
брака. Агата Муцениеце и Павел Прилучный, по его словам, действуют по указке
специалистов, которые и сочиняют “жизненные перипетии, ходы и участие в чем-то”.
Шоумен считает, что артисты расстались как-то “по-сериальному”.

Прокомментировал Рустам Солнцев информацию о том, что
Агата Муцениеце и Павел Прилучный вместе снимутся во втором сезоне сериала “В клетке”.
Напомним, в первой части теленовеллы, артисты сыграли влюбленных, которые никак
не могут определиться, быть ли им вместе.

По словам шоумена, если брак артистов действительно
развалился и их развод не фарс, то сниматься вместе им не рекомендуется.
Рустам считает, что общее дело может окончательно испортить отношения звезд. Работа
на площадке не способствует сближению людей.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 6 Авг 2020 в 3:00 PDT

Ранее “Дни.ру” писали, что участие актрисы Агаты Муцениеце во втором сезоне сериала “В клетке” под угрозой. Артистке не дают сценарий
для ознакомления, она же, в свою очередь, не зная сюжетной линии, не может
подписать договор.



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