Мнение:

10.08.2020, 19:20, Разное

Вчера в игре произошел перевертыш, которого я заранее ожидала.

Когда вы играли за рапанов с багами, у вас получались спонтанные ребята, местами почти нерыбы.

А когда вы пытались изобразить нерыб, получались сплошные рапаны.

Я предложила подумать, почему это произошло и большинство повторили друг за другом какую-то глупость про фокус.

Повторять друг за другом – это ведь тоже – чисто рапанье.

Даже если правильно кто-то написал, зачем вы повторяете? Он ведь уже написал, раньше вас.

Я понимаю, что вам сразу же начинает казаться, что вас тоже осенило.

Самоуважение никак с этим не совмещается. Если у вас есть самоуважение, вы не будете никому поддакивать, не будете пристраиваться к другим, присовокупляться к толпе. Самоуважение – это принципиальная независимость. Это выбор в пользу своей индивидуальности.

Так вот про фокус.

Фокус – это не главное. Мы фокус внимания только недавно стали рассматривать как фактор.

Но с первого дня существования блога мы все время говорим про локус контроля.

Вот отличие нерыбы от рапана – локус контроля.

Когда вы пытаетесь изображать нерыбу, ваш локус контроля как бульдог пытается вцепиться в жертву.

Вам нужно срочно соблазнить партнера, и ваша нужда фонит в каждой фразе.

– Приветик (улыбается). А какой твой любимый овощ?

Когда вы играете рапана, ваш локус контроля не липнет ни к кому, вы не пытаетесь понравиться, не лезете из кожи, чтобы “поднять значимость”. Поэтому ваши реплики можно читать. Они не противные, а иногда даже остроумные.

Если вы не научитесь чувствовать свой локус контроля в процессе любого диалога, самого обычного, повседневного, бытового, и в самых важных, решающих диалогах – тем более, вы не научитесь общаться.

Пока совершенно бесполезны мои объяснения, что ваши усилия должны быть направлены на рост своей фигуры, а не на штурманство, не на захват собеседника щипцами. Рост фигуры большинство все равно представляют себе именно так – ворваться в голову собеседника и навязать ему свою фигуру или вползти в щель возле плинтуса и втащить туда свою фигуру как таракан.

Свою фигуру нужно растить так, как если бы вы общались перед жюри и жюри оценивало бы вашу независимость и вашу спонтанность.

Как в игре в Го ваше положение сильней, если у ваших камней больше дамэ – точек свободы, точек дыхания, больше спонтанности и независимости. Иначе ваши камни мертвы.

Фигура в поле строится точно так же как конфигурация в любых играх, в шахматах, в шашках. Вы должны иметь больше свободы для ходов и меньше зависеть от ходов противника, тогда ваше положение в поле сильней.

Почему как только вы решаете “порыбачить”, вы тут же прилипаете к другому и отказываетесь от самоуважения?

Вы не думаете, какую объективную позицию имеет в поле ваша фигура, вы думаете, как бы влезть другому в кишки через голову или зад.

Давайте возьмем любой диалог из вчерашней игры.

Возьму самый глупый, из письма сегодняшнего “нерапана”, и покажу, где локус у автора, хотя и так понятно где, в заднице героя.

Илья: “Танечка, а Вы в курсе, что после шести есть вредно?”

Таня: Да, кажется, я читала где-то об этом. Вы не едите после шести?

(Таня очень хочет понравиться хаму, и ей кажется в короне, что если она будет подстраиваться снизу, он оценит ее выше. А был бы локус ее внутри, она бы не сливалась, а спросила его, зачем он ее пригласил на ужин. Все, кто начинали смачно ужинать в компании этого типа или просили у него разрешения на покушать отвечали на заход сверху подстройкой снизу)

И: Нет, и вам не советую! Это плохо сказывается на здоровье – в первую очередь на пищеварении и фигуре. Я никогда не ем после шести и только поэтому уже в прекрасной форме.

Т: Я думала, вы занимаетесь, например, в тренажерном зале.

(Герой нарывается дальше, а Таня вылизывает ему задницу, чтобы влезать туда было приятней. Казалось бы логичен вопрос, с чего он взял, что форма у него прекрасная. Но Таня подтверждает, что да, герой выглядит великолепно. И это не троллинг с ее стороны, это подстройка все ниже и ниже)

И: Качалка для дебилов. Я видел у вас в Инстаграмме фото из спортзала. Что вы там забыли? Вам это не нужно. Вам нужно танцевать. Танцы – прекрасный спорт. Я занимаюсь танцами уже два года и вам советую.

Т: Что ж, звучит интересно.

(Таня согласна, что она дебилка. Она согласна, что незнакомый хмырь будет руководить ею. Потом эти женщины-рапаны пишут мне, почему мужчины их не уважают. Как можно уважать грязный коврик? И обратите внимание на училкинское “что ж”. Она в короне, поэтому не видит своего слива)

И: Вот именно. Это очень здоровый спорт, а вам, как женщине, будет тем более полезно. Вот, я прямо сейчас пришлю вам ссылку на сайт студии. Вы работаете в АБС, вам добраться туда будет проще простого.

Т: Вы работаете там, поблизости?

(Приняв мужчину в качестве своего авторитета, Таня делает семимильные шаги к сближению. Она хочет узнать, где он работает, чтобы стеречь его возле работы. Дальше она должна выведать его домашний адрес и код от подъездной двери. Все-таки впереди осень и ждать хозяина лучше у теплой батареи, а не под дождем)

Вот так глупые тетки сливаются каждому хаму.

Им хочется посильней вцепиться, ручонками, ножонками и зубами. Цепко как клещ.

И болтаться.

Давайте возьмем диалог с тем, кто заходит снизу. Посмотрим, что там у Тани.

Я опять возьму из письма сегодняшнего автора. Но ваши диалоги были не многим лучше. Те же самые ошибки почти.

Виктор: “Татьяна, если я буду краснеть и заикаться от Вашей красоты, не будьте ко мне суровы”.

Таня: Вы не будете заикаться *улыбается*

(Только один человек вчера написал логичное: “буду сурова”. Остальные кидались, чтобы лечь рядом с Виктором или ниже. А ведь заходят к вам снизу равные лишь тогда, когда боятся напугать вас своим величием)

В: Да? Не буду? А я уже! Бе-бе-бе *заикается и кривляется*

Т: У вас очень подвижная мимика. Вы ходили на актерские курсы?

(Виктор в дымину пьян, видимо, но Тане так жаль упускать мужичка, целого и живого, что она пытается вылизывать ему задницу, как до этого вылизала Илье)

На что похожа ваша фигура, если вы ведете себя вот так?

Единственный герой, с кем в границах было говорить чуть ниже, поскольку он старше и намного выше по ОЗ (небольшой перевес гендерная разница нивелирует, большой нет), это Сергей, но здесь наш рапан Таня встала в позу Училки, улыбаясь своей мудрости.

Почему так происходит с вами, понимаете?

Вы априори считаете себя выше всех, у вас корона закрывает небо. Поэтому когда вы величественно спускаетесь с трона и спасаете всех Бедняш, за исключением тех, кого опознаете как выше себя по ОЗ. С теми вы говорите на равных, как вам кажется, а на самом деле, сверху.

Двум вещам вы должны научиться, помимо того, что убрать свою липкость и кричащую нужду.

1. Видеть, где верх, где низ: как говорят сверху, как снизу, и другие, и вы. Рефлексировать это четко.

2. Говорить с людьми согласно их положению. С теми, кто выше вас, никогда не говорить сверху, с теми кто ниже, не говорить снизу.

Посмотрите, вот здесь по заданию Влад гораздо моложе и ниже по ОЗ.

Представьте себе мальчишку 18 лет, для которого Таня – взрослая тетка. Глупый автор забыла это, поэтому парень как вальяжный старикан хочет Таню угощать и удивлять в конце диалога. А вы представьте, что он намного ниже по ОЗ и намного моложе. В этом диалоге видно, как ему приходится встать в верхнюю позицию, потому что Таня упорно пристраивается снизу и лижет ему обувь.

Именно это происходит со всеми старыми тетками, которые находят себе молодых пацанов. Они очень быстро сливаются и становятся снизу.

Прочитайте этот диалог и поймете, почему.

Влад: “Спасибо, что согласилась встретиться”.

Таня: Какое смешное место! Думаю, мы отлично проведем время.

В: Да, я был здесь недавно со своими друзьями и сразу подумал, что тебе может понравиться. Ты ведь любишь кино, да? Здесь как раз вся такая тематика.

Т: Обалдеть, это что, всё кадры из фильмов по стенам?

В: Да, и все стены и, по-моему, даже этажом выше. Я даже не все смог угадать.

Т: Спорим, я смогу лучше.

В: Принимаю этот вызов только для того, чтобы тебе проиграть. Вот там по-любому «Матрица», это я знаю. Кстати, ты ведь не вегетарианка, правильно?

Т: Нет *улыбается*

В: Тогда сразу скажу, здесь самые отпадные бургеры в городе. Просто поверь мне. Ты пробовала когда-нибудь соус «Джек Дэниэлс» к мясу?

Т: «Джек Дэниэлс»? Это же виски такой разве, нет?

В: Да, и супер-классный соус, который они специально закупают для этого местечка. Лимитированное издание, так сказать. Сочетается идеально.

Т: Вау. Нет, ни разу!

В: Тогда позволь мне тебя удивлять…

Понятно почему?

Десятки, а то и сотню пар я видела, где молодые парнишки на содержании у взрослых женщин, а если и не на содержании, то живут у них, пользуются их машиной бесплатно и не вкладываются в отношения. И ладно бы только это. Тетки с самого начала, с первого дня почти – в минусе дисбаланса. Они уходят вниз мгновенно и почти не осознают это.

Как это связано с нарушением иерархии, кто понимает?

Есть и с мужчинами такие примеры. Если мужчина содержит девушку, опекает ее во всем, если он старше и намного больше по ОЗ, но не выдерживает иерархию, не понимает, что он должен быть сверху, он быстро сливается.

Обычно такой мужчина довольно быстро начинает замечать неуважение и решает, что “девочка обнаглела”. Но он сам не соблюдал иерархию. Он сам говорил с ней снизу или на равных, хотя должен был бы держаться сверху. В результате он отмораживается и ничего не получается из таких отношений. Ведь большинство даже не понимают, что не так.

Они находят следующую молодую девушку и совершают с ней те же ошибки.

И это все тоже связано с неправильным положением локуса.

Вы пытаетесь добиться быстрого сближения, вместо того, чтобы думать о красоте своей фигуры.

Понятно, как заваливаются границы?