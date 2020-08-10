Йожимся и худеем: как йога способствует снижению веса

10.08.2020, 19:20, Разное



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Если вы будете заниматься йогой минимум три-пять раз в неделю по часу (желательно под руководством грамотного инструктора), через некоторое время вы реально можете получить лучшую версию себя. И вот благодаря чему:

Йога улучшает концентрацию внимания

Некоторые практики йоги включают медитативные техники, которые в том числе развивают осознанность и внимательность. Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что люди, которые развивают внимательность с помощью занятий йоги, гораздо меньше подвержены соблазну переедания.

После занятия вы можете с удивлением обнаружить, что вам гораздо больше хочется съесть что-то полезное, нежели фастфуд или кусок торта. Развитие осознанности также способствует изменению пищевых привычек — например, вы научитесь тщательнее и медленнее пережевывать пищу.

Йога улучшает качество сна

Регулярные занятия йогой могут значительно улучшить ваш сон, качество которого тесно взаимосвязано с потерей веса. В ходе одного исследования ученые обнаружили, что люди, которые спали меньше, худели гораздо медленнее, которые придерживались стандартного режима сна. При этом обе группы одинаково ограничивали количество потребляемых калорий.

Одна из практик йоги — йога-нидра — нацелена на полное расслабление и погружение в глубокий сон. Одно из исследований показало, что за восемь недель регулярных занятий значительно улучшается качество сна и концентрации внимания.

Йога сжигает калории

Обзор исследований, проведенных в 2013 году, показал, что йога является многообещающим способом улучшения пищевого поведения, похудения и снижения стресса, который также влияет на вес. Хотя йога традиционно не считается анаэробной нагрузки, некоторые интенсивные техники, такие какие Аштанга, Виньяса и силовая йога сжигают калории не хуже велотренажера. Особенно эффективна так называемая горячая йога, которая заставляет вас постоянно двигаться. Также эта гимнастика мягко развивает мышечный тонус, улучшает растяжку и благотворно влияет на обмен веществ.

Похудению способствует и восстанавливающая йога, которая рекомендуется людям с хроническими заболевания. Несмотря на то, что эта практика не сопровождается интенсивными нагрузками, известно, что она помогает женщинам с избыточным весом избавиться от абдоминального жира. Восстанавливающая йога особенно полезна для тех людей, которые из-за лишнего веса не могут себе позволить интенсивные физнагрузки.

Если вы новичок и только начинаете заниматься йогой в том числе с целью похудения, следуйте этим несложным рекомендациям, которые помогут ускорить процесс: