 

Американские астрономы обнаружили гигантскую экзопаланету с необычными характеристиками

10.08.2020, 19:17, Разное

Американским астрономам удалось обнаружить гигантскую экзопаланету, имеющую необычные характеристики. Для открытия нового космического объекта специалисты использовали астрометрический метод в радиоволнах.
Планета размеров Сатурна располагается на расстоянии 35 световых лет от Земли. Газовый гигант получил название TVLM 513b. Он совершает вращения вокруг красного карлика типа M9 под названием TVLM 513, массой в 0,006-0,08 раза превышающей массу Солнца. В рамках исследования исследователи изучали показатели, полученные при помощи VLBA – Антенной решетки, имеющей сверхдлинные базы, а также системы радиотелескопов, разработанной Национальной радиоастрономической обсерваторией.

Экзопланету смогли идентифицировать применяя астрометрический метод, основывающийся на изменении движения звезд в результате гравитационного воздействия планет. Астрономы отчетливо наблюдали подобное явление, ведь планета TVLM 513b представляет собой весьма крупный объект, вращающийся вокруг звезды небольшого размера и поэтому гравитация газового гиганта является более ощутимой. Обнаружение колебаний весьма удивило исследователей, поскольку они считали, что ее масса будет такой же, как и Юпитера, а орбита – шире.



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