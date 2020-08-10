Чехия открестилась от поставок Белоруссии светошумовых гранат

10.08.2020, 19:16, Новости дня

Чехия соблюдает запрет на поставки в Белоруссию светошумовых гранат, действующий в ЕС с 2011 года, сообщил министр иностранных дел республики Томаш Петржичек, комментируя сообщения СМИ, что белорусские силовики применяли спецсредства чешского производства против участников протестов в Минске.

«Чехия соблюдает эмбарго на экспорт такого материала в Белоруссию. Уже 10 лет свою роль в этом (в получении белорусскими силовиками чешских светошумовых гранат – здесь и далее прим. ВЗГЛЯД) могли сыграть перекупщики или же речь идет о материале, который поступил (в Белоруссию) ранее (до эмбарго)», – приводит ТАСС слова Петржичека.

Чешские власти проверяют информацию об использовании светошумовых гранат чешского производства белорусской милицией в Минске. Запрет на поставки в Белоруссию спецсредств, которые могут быть использованы для подавления массовых акций протеста, был введен Евросоюзом в 2011 году.

Ранее глава чешского правительства Андрей Бабиш осудил применение сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии силы в отношении участников акции протеста в Минске.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя прошедшие в Минске акции протеста, выразил мнение, что к ним причастны люди из России, Польши, Чехии и с Украины.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным комиссии, Лукашенко набрал 80,08% голосов. За Светлану Тихановскую проголосовали 10,09%. Явка составила 84,17%.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Однако в МВД эту информацию опровергли.