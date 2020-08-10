 

Минздрав Беларуси: Состояние пострадавших во время акций протеста – стабильное

10.08.2020, 19:15, Новости дня

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник 10 августа заявил журналистам, что состояние пострадавших в акциях протеста минувшей ночью – стабильное, сообщает БЕЛТА.

“На данный момент на лечении находится около 40 сотрудников МВД и более 50 участников уличных акций. Состояние всех оценивается как стабильное”, – сказал Караник.

Он также опроверг информацию о том, что в ходе столкновений не обошлось без жертв.

“Вчера же с представителями МВД проводилось совместное расследование, откуда появилась эта информация. Выяснилось, что 35-летний минчанин, ранее судимый за хулиганство, пытался на ходу запрыгнуть на один из спецавтомобилей МВД. Попытка оказалась неудачной, мужчина сорвался. Он был доставлен в больницу скорой медицинской помощи, где и находится сейчас”, – утверждает министр.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму легкой степени тяжести, сотрясение головного мозга и ушиб нижней губы.

“На момент поступления, согласно анализу, уровень алкоголя в крови составлял 2,31 промилле. Состояние пациента удовлетворительное, никаких опасений у медицинских работников оно не вызывает”, – отметил Караник.

С 4-го по 8 августа включительно проходило досрочное голосование на выборах президента Беларуси. 9 августа прошло основное голосование.

Всего баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовало 80,2% избирателей, за жену оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую – 9,9%, за экс-депутата Палаты представителей Анну Канопацкую – 1,68%, за лидера партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергея Череченя – 1,13%, за сопредседателя объединения “Говори правду” Андрея Дмитриева 1,04%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в ряде городов страны на улицы вышли протестующие, недовольные данными экзит-полла, которые свидетельствовали о победе Лукашенко.

Тихановская, которую называли главной соперницей Лукашенко, говорила, что не будет принимать участия в акциях протеста.

Протесты начали стихать около 1.30, к 3.00 ситуация, по данным СМИ, стабилизировалась. 

Следком Беларуси после протестов в стране открыл уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. В ведомстве заявили о десятках пострадавших силовиков.

В МИД Беларуси заявили о 3 тыс. задержанных в ночь на 10 августа. В то же время правозащитники “Весны” сообщают о 300 задержанных, 130 из которых – в Минске. Организация обновляет список задержанных. Также правозащитники проинформировали о гибели одного человека на митинге в столице Беларуси, в МВД это отвергают.

10 августа Тихановская объявила себя победителем президентских выборов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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