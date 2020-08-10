 

DWN сообщила, что Россия превратит Северный морской путь в транзитный коридор

10.08.2020, 19:09, Разное

Издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten опубликовало статью о планах РФ на Северный морской путь. По мнению аналитиков DWN, Москва хочет превратить его в транзитный коридор.
Как пишет «Политэксперт», в статье немецкого журнала эксперты рассказали об усилении российской Тихоокеанской флотилии сразу пятью новыми ледоколами. Эти суда помогут превратить Северный морской путь в коридор для транзита, уверены в DWN.

Таким образом Москва может серьезно повлиять на контейнерные перевозки в мире. Реализацией проекта российские власти преследуют вместе с экономическими целями и вопросы защиты восточных границ государства. РФ сосредоточила свои силы в сфере политики обеспечения безопасности Западного фронта.

Это вызвано существованием угрозы территориальной целостности страны, истоки которой власти Российской Федерации видят именно в этом регионе. Именно это сподвигло правительство страны на увеличение затрат для развития флотов Балтийского и Черного морей.

При этом РФ считает меньшей риском угрозу, которую могут представлять военно-морские силы США, Японии и Китая на восточном фланге. Тем не менее, во избежание каких-либо непредвиденных ситуаций РФ намерена сделать все, чтобы выход в Тихий океан для ее суден не оказался заблокирован.



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