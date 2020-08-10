Немецкие медики: COVID-19 способен стать причиной закупорки кровеносных сосудов

10.08.2020, 19:09, Разное

Немецкие медики обнаружили особенности течения COVID-19 и его воздействие на человеческий организм. Тяжелые случаи заболевания коронавирусом могут стать причиной закупорки кровеносных сосудов.

Исследователи из Мюнхенского университета отмечают, что вирус поражает дыхательные пути, угнетая функции иммунной системы. COVID-19 способен вызывать затруднение работы легких, в результате чего врачи применяют искусственную вентиляцию. У тяжелобольных возникает ряд дополнительных осложнений, включающих тромбоэмболию легочной артерии, появление сгустков крови в кровеносных сосудах.

Специалисты ранее не могли доказать связи вирусной респираторной недостаточности и роста тромбозов, однако после недавнего исследования это стало возможным. После паталогоанатомической экспертизы скончавшихся из-за коронавируса пациентов удалось выявить наличие множества микротрубочек в сердце, почках и легких. В составе обнаруженных сгустков крови были тромбоциты и активированные иммунные клетки. Сами же тромбы были образованы в результате взаимодействия нейтрофилов и тромбоцитов. Эти два компонента способны активизировать друг друга, что и приводит к закупорке сосудов.