Звезда «Квартета И» Леонид Барац объявил, что вскоре станет папой

10.08.2020, 19:09, Разное

Леонид Барац рассказал о том, что вскоре станет папой. Звезда «Квартета И» обнародовал снимок беременной жены в Instagram.

Как пишет «Слово и дело», Барац чувствует себя по-настоящему счастливым. Артист поделился радостным известием с фанатами, рассказав, что ребенок родится уже в ближайшие месяцы. Кроме того, участник юмористического коллектива предложил поклонникам поучаствовать в выборе имени для малыша.

Артист выложил на странице своего профиля список имен, которые мог бы получить его сын. В том, что это будет мальчик, Леонид Барац уверен, так как именно такой результат дали результаты обследования супруги актера. Среди предпочтений участника «Квартета И» оказались имена Егор, Даниил и Марк.

Новорожденный будет третьим ребенком в семье звезды, в первом браке с Анной Касаткиной у Леонида Бараца родилось две девочки. Нынешняя супруга актера Анна Моисеева родом из Одессы, как и сам артист, она работает профессиональным психологом. Познакомились они в то время, когда еще оба состояли в браке, от первого мужа у Моисеевой уже есть сын. Стоит отметить, что возлюбленная является для звезды отечественного кино еще и настоящей музой, вдохновляя на новые работы.