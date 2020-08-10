 

Звезда «Квартета И» Леонид Барац объявил, что вскоре станет папой

10.08.2020, 19:09, Разное

Леонид Барац рассказал о том, что вскоре станет папой. Звезда «Квартета И» обнародовал снимок беременной жены в Instagram.
Как пишет «Слово и дело», Барац чувствует себя по-настоящему счастливым. Артист поделился радостным известием с фанатами, рассказав, что ребенок родится уже в ближайшие месяцы. Кроме того, участник юмористического коллектива предложил поклонникам поучаствовать в выборе имени для малыша.

Артист выложил на странице своего профиля список имен, которые мог бы получить его сын. В том, что это будет мальчик, Леонид Барац уверен, так как именно такой результат дали результаты обследования супруги актера. Среди предпочтений участника «Квартета И» оказались имена Егор, Даниил и Марк.

Новорожденный будет третьим ребенком в семье звезды, в первом браке с Анной Касаткиной у Леонида Бараца родилось две девочки. Нынешняя супруга актера Анна Моисеева родом из Одессы, как и сам артист, она работает профессиональным психологом. Познакомились они в то время, когда еще оба состояли в браке, от первого мужа у Моисеевой уже есть сын. Стоит отметить, что возлюбленная является для звезды отечественного кино еще и настоящей музой, вдохновляя на новые работы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Путин подписал указ о поправках в Конституцию

24.07 / Сыгравшему Полежайкина из «Папиных дочек» Казакову вставили пластины в ноги

12.07 / “Ударился о дно”: Тамара Семина высказалась о погибшем курьере Сергее Захарове

30.07 / Чего бы съесть эдакого органического?

02.07 / Мнение: Макарушка женился вновь

21.07 / Мужчина поймал жену на измене с помощью iPhone и роутера

14.07 / Мнение: Бабарико отказали в регистрации

30.07 / Мнение: Перечитывая “Флэшбек”

11.07 / Мнение: Митинг в Хабаровске

01.08 / В сериале «Властелин колец» появятся три персонажа из одноименной трилогии Питера Джексона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска