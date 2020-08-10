 

Цыбульский официально стал кандидатом на пост главы Архангельской области

10.08.2020, 19:08, Новости дня

Избирательная комиссия Архангельской области вручила официальные документы шестерым претендентам на пост главы региона, в том числе врио губернатора области Александру Цыбульскому.

Удостоверения кандидатов из рук руководителя облизбиркома Андрея Контиевского также получили: пенсионер Николай Вакорин; индивидуальный предприниматель Андрей Есипов; депутат областного Собрания Сергей Пивков; эколог Айман Тюкина; депутат областного Собрания Ирина Чиркова.

Отмечается, что эти претенденты успешно преодолели так называемый «муниципальный фильтр» и были зарегистрированы избирательной комиссией 7 августа.

По словам Контиевского с 15 августа официально начинается агитация в средствах массовой информации. Кроме того, по всему региону ослабляются противоэпидемиологические меры, что позволит кандидатам активно встречаться с избирателями, передает «Регион 22».

«На мой взгляд, избирательная кампания должна быть честной, открытой, и самое главное, пройти с уважением по отношению друг к другу. Я собираюсь и дальше выполнять свои обязанности и агитацией заниматься не планирую», – сообщил Цыбульский.

«Избирательная кампания должна быть построена на взаимном уважении. Все мы заинтересованы в развитии и процветании нашего региона. И все кандидаты должны строить свои программы именно для благосостояния жителей Архангельской области», – отметила Тюкина.

«В связи с тем, что в РФ наблюдается стойкая тенденция к увеличению конкурентности выборов, я жду интересной предвыборной борьбы. Она должна быть конструктивной и на взаимном уважении», – сказал Есипов.

«Я бы хотел, чтобы кандидаты больше внимания обращали на то, что они могут сделать для региона, а не вели, как говорится, разборки между собой. Это – самое главное, чтобы выборы прошли чисто, чтобы победил тот, кого народ посчитает наиболее достойным» – добавил Вакорин.

«Прежде всего избирательная кампания должна быть конкурентной. Сегодня шесть кандидатов прошли стадии выдвижения и регистрации и будут бороться за кресло руководителя региона. И кампания должна быть яркой насыщенной, интересной. Нам нужно сделать все, чтобы жители области пришли на голосование и выбрали действительно эффективного губернатора», – уверен Пивков.

Напомним, губернаторскую гонку ранее покинули двое кандидатов. По итогам проверки предоставленных в избирком документов у них выявлены грубые нарушения: Юрий Шевелев не смог собрать необходимого минимума подписных листов (119 вместо положенных 189), а Олег Мандрыкин изначально сдал в комиссию неполный комплект подписей, не выполнив норму закона о ¾ муниципальных образований. Кроме того, у данного кандидата выявлено большое число «задвоенных» подписей.

Выборы губернатора Архангельской области состоятся 13 сентября. В соответствии с новым порядком, принятым Центризбиркомом России, голосование будет проходить в течение трех дней, с 11 по 13 сентября включительно. В эти дни избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00. Подсчет голосов начнется после 20.00 13 сентября.

Ранее сообщалось, что избирательная комиссия Иркутской области зарегистрировала врио главы региона Игоря Кобзева кандидатом на выборы губернатора.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Минеральные шахты древних людей были обнаружены в подводных пещерах Мексики

09.07 / В НАБУ заявили, что продолжат расследовать связанное с Логвинским дело даже после запрета ЕСПЧ на снятие с него иммунитета

24.06 / В Прикарпатье после дождей начался паводок. Видео

12.07 / “Согласно украинскому законодательству и нормам Копенгагенской конвенции”. Ермак напомнил, при каких условиях могут пройти выборы в ОРДЛО

15.07 / Зеленский 16 июля представит фракции “Слуги народа” кандидата на пост главы НБУ

25.07 / ЛНР подверглась обстрелу в преддверии усиления контроля за прекращением огня

02.08 / Стало известно о неожиданном переносе Лукашенко послания к народу

04.08 / Фокин не принял окончательное решение о работе в ТКГ – СМИ

02.07 / В Конгрессе США потребовали немедленно ввести санкции против России

30.07 / Собянин призвал не ждать падения уровня распространения коронавируса в Москве до нуля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска