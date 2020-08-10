11-летний сын Эмина Агаларова записал свой первый трек в стиле рэп

10.08.2020, 19:02, Разное

Быть может, в будущем 11-летний сын Эмина Агаларова Али всерьез займется бизнесом, как папа. Но пока он, как папа, решил посвятить себя музыке, а именно – рэпу. Юноша записал свой первый трек под псевдонимом A. Li, о чем Эмин рассказал на своей странице в Instagram.

Скоро премьера трека A. Li,

– написал Эмин, не уточняя дату релиза. Опубликовал он и видео из звукозаписывающей студии, где был вместе с сыном. Поклонники предположили, что в записи трека Эмин также принял участие. Примечательно, что ранее Али пробовал свои силы в журналистике – общался со знаменитостями на фестивале “Жара”, а также в YouTube – у него есть свой канал о видеоиграх.

Али Агаларов

Напомним, Али, а также его брат Мика, – сыновья Эмина Агаларова и Лейлы Алиевой, которые были женаты почти десять лет. Также у Алиевой есть дочь Амина, которую Лейла удочерила уже после расставания с Эмином – Агаларов принимает участие в ее воспитании. После Лейлы Агаларов начал встречаться с обладательницей титула “Мисс Мордовия” 2004 года Аленой Гавриловой. Впервые как пара они появились на премии HELLO! “Самые стильные в России” весной 2016 года, а затем на благотворительном балу Фонда Михаила Рудяка. Спустя год Алена стала героиней клипа Эмина на песню Good Love – таким образом влюбленные официально подтвердили свои отношения. Они поженились в июле 2018 года в подмосковном гольф-клубе Agalarov Estate, а спустя полгода на свет появилась их дочь Афина. О расставании с женой артист и бизнесмен сообщил в мае этого года, опубликовав на своей странице в Instagram фото со свадьбы:

Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось, как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребенка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли, и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь.

Али и Эмин Агаларовы