Ева Грин требует гонорар за фильм, который так и не был снят: как это получилось

10.08.2020, 19:02, Разное

Звезда “Казино “Рояль” и “300 спартанцев” Ева Грин обычно оказывается далека от скандалов в прессе и негативных новостей. Однако из каждого правила есть свои исключения: как стало известно несколько часов назад, с Грин хотят взыскать свыше 100 миллионов долларов за срыв съемок научно-фантастической картины под названием “Патриот”. Выдвинула же этот иск компания White Lantern, которая и отвечала за производство фильма. По словам продюсеров “Патриота”, еще 2018 году Ева согласилась сняться в фильме, но затем постоянно не давала производству запуститься.

В указанных в иске документах утверждается, что сначала Грин хотела привлечь к работе над кино линейного продюсера Пола Сарони (он работал над картиной “Молодость”) – но его участие сильно увеличило бы бюджет фильма и предложение актрисы не приняли. Затем Ева призывала продюсеров нанять художника по спецэффектам Джорджа Зуэра (мужчина отвечал за графику фильма “Звездные войны: Скайуокер. Восход”) – чтобы сделать картинку в “Патриоте” более красочной, а спецэффекты – более достоверными. Зуэру также потребовался бы большой гонорар, но Грин это не смущало.

Они не могут работать за меньшие деньги, а я не могу работать без них,

– приводит слова актрисы киноиздание Variety.

Ева Грин

В конце концов, студия отказалась выполнять все просьбы Грин и сохранила бюджет картины в пределах 4 миллионов фунтов стерлингов (исполни они пожелания актрисы, он бы увеличился минимум на 250 тысяч фунтов стерлингов). Суровых продюсеров не убедил даже тот факт, что Ева была готова оплатить часть расходов самостоятельно.

В итоге из-за всех финансовых проволочек производство “Патриота” сильно задержалось и Грин решила покинуть проект. Последним фактом студия White Lantern и недовольна больше всего – и теперь хочет отсудить у актрисы свыше 100 миллионов долларов – за простой в работе, а также за предполагаемый успех в прокате, которого они лишились из-за того, что фильм так и не вышел на экраны. Впрочем, адвокаты Евы Грин также не дремлют и уже подали ответный иск – на 1 миллион долларов. По версии актрисы, по контракту ей причитался этот гонорар – причем даже в том случае, если фильм так и не дойдет до экранов. Также Грин требует от продюсеров студии возместить ей расходы на адвокатов – в конце концов, ведь и она сама могла лишиться многих предложений по работе, пока пыталась переубедить создателей “Патриота”, и потратила немало личных финансов на решение этой проблемы.

Чем закончится это противостояние студии и актрисы, по-видимому, станет понятно уже в суде: если две стороны не придут к соглашению, дело Евы Грин будет рассматривать Верховный суд Лондона.