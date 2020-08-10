Мнение: Новые протесты в Минске намечены на 19-00

10.08.2020, 18:55, Разное

Тихановская объявила себя победителем президентских выборов в Белоруссии и подала официальную жалобу в ЦИК Белоруссии.

По оппозиционным телеграм-каналам разгоняют программу действий оппозиции на 10-11 августа.

ДИКТАТОР РАЗВЯЗАЛ ВОЙНУ!

Друзья, после вчерашнего Лукашенко никак не может остаться у власти. Он проиграл выборы, он кинул своих карателей с оружием против безоружных и мирных людей, он пролил много крови и теперь надеется, что люди стерпят десятки пострадавших и даже убитых.

Чтобы покончить с этой властью нам нужно упорство, смелость и ваша активность.

Что мы делаем?

Сегодня закупаем защитную экипировку в строительных и спортивных магазинах:

— любые защитные каски или шлемы;

— плотно прилегающие защитные очки;

— респираторы или противогазы;

— защитные щитки на голени и руки.

Также необходимо подготовить небольшую аптечку с собой, в которой обязательно будут бинты, обеззараживающие и обезболивающие средства на случай травм и применения спецсредств силовиками. Не забывайте про воду!

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ МАКСИМАЛЬНО РАСПРОСТРАНЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОИЗОШЕДШЕМ ВЧЕРА В МИНСКЕ, А ТАКЖЕ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ СИЛОВИКОВ.

Итак.

Сегодня в 19:00.

Минск. Вновь выходим вновь к Стеле, а также в прилегающие районы. Сбивайтесь в небольшие группы и двигайтесь только вместе.

Регионы. Выходим в центры своих городов и рассосредотачиваемся. Вы лучше нас знаете самые сложные для силовиков места на ВАШИХ улицах.

СТАРАЙТЕСЬ ИЗБЕГАТЬ ВЫХОДА НА ПРОСПЕКТ НЕЗАВИСИМОСТИ И УЛИЦЫ, ГДЕ ВАС МОГУТ ВЗЯТЬ В КАПКАН.

НЕ БОЙТЕСЬ ВСТАВАТЬ В СЦЕПКИ, А ТАКЖЕ ОТСТУПАТЬ И ПЕРЕГРУППИРОВЫВАТЬСЯ. Каратели устают куда больше вас — на них многокилограммовая экипировка!

ПЫТАЙТЕСЬ МАКСИМАЛЬНО ВЫВОДИТЬ ИЗ СТРОЯ СПЕЦТЕХНИКУ И АВТОЗАКИ. Не стоит прибегать к насилию по отношению к силовикам.

Если вам становится страшно или вы стали в СЦЕПКУ — ПОЙТЕ ПЕСНИ. Это поднимет ВАШ БОЕВОЙ ДУХ и ДЕМОРАЛИЗУЕТ силовиков.

АВТОМОБИЛИСТЫ, БЛОКИРУЙТЕ ДОРОГИ! Вчера на отдельных улицах Минска именно простые водители фактически заблокировали передвижение спецтехники!

Завтра, 11 августа.

12.00 — НАЦИОНАЛЬАЯ ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА. Собирайтесь с вашими коллегами и объявляйте забастовку, пока мы не добьёмся свободных выборов и освобождения политзаключенных.

НАШИ ТРЕБОВАНИЯ ПРОСТЫ!

Новые выборы без Лукашенко!

Освобождение всех политических заключённых!

ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!

Какой знакомый слог и какая знакомая методика. Как будто и не прошло 6 лет.

Так что ждем продолжения протестов, попытки перехвата власти еще безусловно последуют.

PS. Стоит отметить, что Чехия в ответ на обвинения Лукашенко, фактически призналась, что поддерживала протесты в Минске, заявив, что она хоть и уважает суверенитет Белоруссии, но продолжит поддерживать https://russian.rt.com/ussr/news/772570-chehiya-lukashenko-protesty в Белоруссии демократию, свободу собраний и бла-бла-бла.

Лукашенко о роли Чехии в организации протестов в Белоруссии.

PS2. Германия не признала выборы в Белоруссии свободными и демократическими.

PS3. Бывший глава ЕК и глава крупнейшей польской партии Дональд Туск потребовал от Лукашенко обнародовать "реальные итоги голосования" и прекратить насилие против протестующих, убрать спецназ с улиц и освободить всех задержанных.

Туск назвал Лукашенко "отвергнутым президентом, который объявил войну своему народу".

Похоже, европейский разворот многовекторной политики Лукашенко заканчивается.

Как уже упоминал до выборов, мир стремительно меняется и усидеть на всех стульях сразу становится все труднее или же вовсе невозможно. А значит, придется выбирать, кто будет подвозить в "осажденную крепость" припасы при долговременной осаде.