Ученые: Коронавирус может повышать риск потери памяти

10.08.2020, 18:53, Разное

Американские исследователи в ходе исследования пришли к выводу, что ряд воспалительных процессов мозга, вызванных противодействием иммунной системы коронавирусу, способны увеличить риск развития деменции у переболевших COVID-19. По словам исследователей, это свидетельствует о способности болезни оказывать воздействие на организм человека даже спустя годы после окончания пандемии.

Как информировали ученые, представляющие Университет Мичигана (США), защитная реакция иммунной системы как необходимого для выживания адаптивного механизма провоцирует немало характерных симптомов инфекционных заболеваний в виде насморка, температуры или слабости. С другой стороны, ряд функций в мозге выполняется специализированной нервной системой. В частности, нейроиммунным клеткам синапсов присуще играть важную роль в работе памяти. Учитывая указанные факты, медики предположили, что вызванная коронавирусом COVID-19 способна вызвать ряд острых неврологических симптомов вкупе с продолжительными нарушениями деятельности мозга. При этом исследователи подчеркнули, что на данном этапе наличие потенциальной связи между SARS-CoV-2 и проблемами с памятью может быть основано лишь на результатах наблюдений за другими болезнями.

Например, у многих пациентов, переживших сердечный принцип или хирургическое вмешательство, был отмечен когнитивный спад, усугублявшийся с возрастом. Более того, по мнению специалистов, даже наличие незначительного воспаления, вызванного хроническим стрессом, может обеспечить фактор риска деменции.

Резюмируя итоги исследования, исследователи отметили, что реальные масштабы влияния COVID-19 на опасность возникновения болезни Альцгеймера или деменции могут быть видны лишь спустя несколько лет. Однако уже сейчас необходимо подумать о снижении рисков, снижая вероятность инфицирования или применяя препараты, подавляющие чрезмерную деятельность иммунитета. Об этом пишет Conversation.