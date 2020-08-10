Юлия Проскурякова постройнела и помолодела

10.08.2020, 18:53, Разное

Юлия Проскурякова в своем микроблоге в Instagram поделилась новыми снимками из отдыха в Юрмале. Супруга Игоря Николаева заметно постройнела и похорошела.

Юлия Проскурякова прежде часто сталкивалась с критикой в свой адрес. Особенно много упреков певица получала из-за внешности, многие считали артистку толстой и отмечали отсутствие у нее стиля и вкуса. Несмотря на привычность подобных высказываний, супруга композитора работает над собой. На опубликованных кадрах она позирует в летней блузке и укороченных розовых брюках. Стильный образ Проскурякова дополнила легкими босоножками. Подписчики откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев, отметив стройную фигуру певицы и ее привлекательный вид. По мнению пользователей Сети, супруга Николаева словно похудела на 10 кг и стала выглядеть моложе на 10 лет.

Сейчас Проскурякова вместе с мужем и дочерью отдыхает в Юрмале, куда они отправились на частном самолете.