 

Юлия Проскурякова постройнела и помолодела

10.08.2020, 18:53, Разное

Юлия Проскурякова в своем микроблоге в Instagram поделилась новыми снимками из отдыха в Юрмале. Супруга Игоря Николаева заметно постройнела и похорошела.
Юлия Проскурякова прежде часто сталкивалась с критикой в свой адрес. Особенно много упреков певица получала из-за внешности, многие считали артистку толстой и отмечали отсутствие у нее стиля и вкуса. Несмотря на привычность подобных высказываний, супруга композитора работает над собой. На опубликованных кадрах она позирует в летней блузке и укороченных розовых брюках. Стильный образ Проскурякова дополнила легкими босоножками. Подписчики откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев, отметив стройную фигуру певицы и ее привлекательный вид. По мнению пользователей Сети, супруга Николаева словно похудела на 10 кг и стала выглядеть моложе на 10 лет.

Сейчас Проскурякова вместе с мужем и дочерью отдыхает в Юрмале, куда они отправились на частном самолете.



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