“Простой несвойственен”: Лолита восхитила поклонников имитацией “танца на пилоне”

10.08.2020, 18:53, Разное

Популярная певица Лолита Милявская (Лолита) разместила на своей странице в Instagram видеопубликацию, в которой продемонстрировала поклонникам короткую имитацию “танца на пилоне” в рамках процесса снятия штор. Пост знаменитости вызвал восхищенные отзывы фолловеров.

Стоит отметить, что существенно постройневшая в последние месяцы 56-летняя Лолита почувствовала потребность в демонстрации эпатирующих публику жестов, что проявилось в целом ряде публикаций в её микроблоге. В свежем же посте исполнительница сделала неожиданное признание в кадрах выложенного видео. Сам ролик демонстрирует процесс снятия звездой штор и карниза. Певица, одетая лишь в закрытый купальник, заявила, что традиционно совершая такие хозяйственные манипуляции, она всякий раз испытывает желание исполнить импровизированный танец на пилоне, используя в качестве последнего освобожденный от текстиля карниз. Она даже в течение нескольких секунд продемонстрировала характерное для такого действа движение ногами, однако – быстро спохватилась и решила отнести шторы в стиральную машину. Размещенное видео она также сопроводила оптимистичным слоганом: “Мне простой несвойственен!”.

Подписчики знаменитости с должной долей юмора восприняли её шутку. Более того, немало поклонников с восторгом отметили, что их любимица выглядит отлично и с успехом смогла бы исполнить упомянутый ей танец. Стоит отметить, что всего за час видеоролик набрал почти 300 тысяч просмотров.