Вопрос дня: Чем российские критерии применения ядерного оружия отличаются от американских?

10.08.2020, 18:48, Новости дня

Если коротко – американская ядерная доктрина самая агресссивная в мире. Она единственная предусматривает возможность нанесения страной первого, превентивного ядерного удара, причем по малейшим основаниям. Российская концепция использования ядерного оружия (ЯО) на этом фоне выглядит исключительно миролюбивой.

Начнём с того, что в список стран, владеющих ядерным оружием, входят 9 государств – США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея. При этом только первые пять из них обладают им официально (соответственно, в их военных доктринах прописаны условия применения ядерного оружия).

Самый внушительный «ядерный чемоданчик» у Соединенных Штатов, Российской Федерации и Китайской Народной Республики, поэтому именно к ним обращено более пристальное внимание. С учётом того, что США являются антагонистами как для России, так и для Китая, применение Вашингтоном ядерного оружия против них/нас считается наиболее вероятным.

Пентагон ещё в начале 2018 года опубликовал в документе под названием «Обзор ядерной политики» новую ядерную доктрину Соединенных Штатов. В нём говорится о том, что США намерены продолжать концепцию модернизации ядерных сил в связи с «развитием российского ядерного потенциала». Ключевые места в этой стратегии занимают также такие страны как КНР, Иран (который ядерным оружием не располагает) и КНДР.

Для РФ в этом документе было отведено особое значение – конфликт экономических интересов с Китаем два года назад был не столь очевиден. Тогдашний министр обороны США Джеймс Мэттис в предисловии к этой программе заявил, что РФ «определенно вернулась в конкуренцию великих держав», что явно не устраивало Вашингтон. Руководству США, в первую очередь президенту Дональду Трампу, который и стал инициатором новой ядерной доктрины, крайне не понравились появление новых ядерных вооружений у РФ и Китая. В Белом доме это расценили как вызов традиционному американскому военному превосходству как в западном Тихом океане,так и в Европе.

При этом Трамп оставил за собой право нанесения первого ядерного удара. В том числе из-за применения какой-либо страной неядерного оружия в том или ином конфликте даже без участия США, а также кибератак на свои сети. То есть «пульнуть» Штаты ядерной боеголовкой могут по своему разумению. На словах, конечно, Трамп добавил, что новая стратегия направлена на разработку возможностей, которые делают применение ядерного оружия менее вероятным и США обеспечит эффективное ядерное сдерживание.

Новая редакция военной доктрины РФ (которой прописаны в том числе и условия применения ядерного оружия) была подписана президентом Владимиром Путиным не так давно (2 июня нынешнего года). Это уже не первые поправки в подобного рода документы, но именно сейчас Минобороны впервые решило подробно разъяснить по пунктам политику в области ядерного сдерживания.

Если вспомнить редакцию военной доктрины РФ от 2014 года, то в ней предполагалось также использовать такой термин, как «превентивный удар». По крайней мере, об этом говорили российские СМИ со ссылкой на источники как в правительстве, так и в Минобороны. Однако этого не произошло, и РФ оставила за собой право применять ядерное оружие только в ответ на применение против неё и/или её союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу будет поставлено само существование государства.

В нынешней российской ядерной доктрине отличий от прежних (2014 и 2010 годов) не так уж и много, но они имеют своё существенное значение. Основным остался постулат о неприменении оружия первыми, поводом для его применения может стать поступление «достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих Россию и/или её союзников». Надо понимать, что старт ракет потенциального противника будет зафиксирован средствами раннего предупреждения о ракетном нападении. При этом оговаривается, что при ракетном ударе не будет возможности точно определить тип боезаряда, поэтому любая летящая в сторону РФ «болванка» будет рассматриваться как ядерное оружие. И тогда в ответ полетит «тополиный пух» – сработают комплексы межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М», «Ярс», «Сармат», «Булава» подводного базирования.

«В нашей новой военной доктрине впервые перечислены возможные ядерные угрозы, в том числе в космическом пространстве, – рассказал ВЗГЛЯДУ военный эксперт Алексей Леонков. – Соответственно, обозначены и ответные действия, названы те «красные линии», которые переступать не следует. И здесь, на мой взгляд, кроется предупреждение не только Соединенным Штатам, которые считают нас, а теперь и Китай, «врагом №1», а и ряду стран Восточной Европы, где американцы планируют размещение крылатых ракет, которые могут нести и ядерные боеголовки. Это такой новый стандарт США с распределением ролей, когда Вашингтон нацеливается на Китай, а воевать с Россией своим оружием доверяет Европе. В кого полетят российские ракеты в случае зафиксированных пусков с территории той же Польши, Румынии, прибалтийских стран? В них же и полетят. Но не только, потому как средства нападения будут чётко зафиксированы именно как американские, соответственно и возмездие будет взаимным – за океаном отсидеться не получится».

Китай, испытавший ядерную бомбу в 1964 году, как Россия, США и прочие страны «ядерного клуба», имеет свою доктрину применения ЯО. Называется она «Белая книга по обороне», последняя версия которой появилась в 2019 году и в ней расставлены ключевые акценты по выявлению угроз со стороны других государств и возможная реакция Китая на них. Среди потенциальных противников Пекин на первое место ставит США, а затем угрозой официальной безопасности называет Тайвань, который именует себя Китайской Республикой.

Несмотря на то, что обновленная после 2014 года военная доктрина США стала более агрессивной, в том числе по отношению к США, в ней заявляется, что «мы также всегда были верны принципу безоговорочно не применять и не запугивать ядерным оружием страны и регионы, не обладающие ядерным оружием». КНР выступает за полный запрет ядерного оружия и его полное уничтожение, при этом категорически отказывается участвовать в предложенном США новом договоре СНВ-3 по ограничению стратегических наступательных вооружений.

Великобритания в своей ядерной доктрине придерживается принципа осуществления минимального ядерного сдерживания. В Лондоне даже придумали такое понятие как «субстратегический удар», который подразумевает ограниченное и исключительно выборочное применение ядерного оружия. Чтобы только припугнуть. Ядерное вооружение Великобритании сейчас представлено порядка 215 боеголовками, предназначенными для размещения на 4 атомных подводных лодках.

Франция обладает немного более крупным ядерным арменалом, это порядка 300 стратегических боезарядов, которые также предназначены для размещения на четырёх атомных подводных лодках, а также 60 тактических крылатых ракет ASMP авиационного базирования. Тем не менее, это четвёртое место в мире по количеству ядерного оружия. При этом ядерная доктрина Франции ориентирована на «ядерное устрашение», а не реальное применение. Аналогичные концепции транслируют Индия и Пакистан, которые за годы многолетнего конфликта никогда не применяли ЯО, однако оно оставалось сдерживающим фактором в его дальнейшем крупномасштабном развитии.

Российская ядерная доктрина не подразумевает агрессии и желания доминировать, а уж тем более нападать. Это в высшей степени элемент сдерживания, который позволяет сейчас РФ проводить собственную независимую политику во всем мире. И чувствовать себя уверенно даже при взаимодействии с такой страной, как США.

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