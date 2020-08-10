 

СМИ сообщили об инсульте у Ефремова из-за игры «Спартака»

10.08.2020, 18:48, Новости дня

Михаилу Ефремову, обвиняемому в ДТП со смертельным исходом, вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у актера инсульт, но он отказался ехать в больницу, заявив, что перенервничал из-за игры «Спартака», сообщают СМИ.

В понедельник утром в гости к Ефремову в квартиру в Плотниковом переулке приехал его сын. Дверь в квартиру была открыта, а актер лежал на полу. Дома больше никого не было. У Михаила была явно нарушена речь, и он не мог пошевелить рукой и ногой, пишет «Московский комсомолец».

Сын актера немедленно вызвал скорую, а прибывшие на место медики связались с врачом Ефремова и пытались уговорить его отправиться в больницу на карете скорой помощи.

Однако Ефремов написал добровольный отказ от госпитализации. На вопросы о том, злоупотреблял ли Михаил спиртным, сын ответил, что ничего подозрительного в квартире не заметил.

Отмечается, что после того, как медики привели его в чувства, актер заявил, что «просто перенервничал».

Издание указывает, что причиной резкого ухудшения могла стать игра его любимого «Спартака».

Ранее актер Михаил Ефремов заявлял, что болеет за «Спартак». 

В воскресенье «Спартак» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Оба мяча гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызывает сомнения. Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил изданию, что в понедельник команда снимется с чемпионата России.

Ранее адвокат Эльман Пашаев заявил, что в свете последних событий состояние здоровья Ефремова резко ухудшилось, у него обострились проблемы с сердцем.

Напомним, 8 июня актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артисту может грозить до 12 лет тюрьмы. 



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