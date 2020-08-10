Мнение: Пустоватые карманы Российской Федерации…

10.08.2020, 18:44, Разное

Спасибо, безусловно, моему любимому писателю Сергею Лукьяненко – натолкнул на новый ролик. А все дело в том, что в своей заметке для издания "Взгляд", он порассуждал о ситуации в Белоруссии, о возможных решения России и сделал один из выводов, что у нас сейчас в стране, в смысле в казне – пустовато. Я загорелся.

Нет, технически – нету сейчас вообще в мире страны, у кого прямо – как у Бога за пазухой. Ну или я чего не знаю. Правда, опять же, справедливости ради, просьба сопоставлять все данные, а не кивать на Люксембург, где дескать, все ходят в белых штанах. Потому что Люксембург – это что угодно, но не государство со всеми обязательствами, что имеет любая более-менее приличная страна, не говоря про сверхдержаву.

Тут, во-первых. "пустоватость" надо сравнивать, я не обвиняю Лукьяненко, он писал про другое – с другими странами и другими временами!

Вот, я буду делать скоро кучу роликов для Ютуба, подписывайтесь, если вы еще не со мною, вот канал УспехРашаТВ:

1) В сельском хозяйстве у нас "бардак" полный. Первые места и одни из первых мест пачками – это когда такое было в последний раз и вообще было?

2) Садиков строится гора, школы открываются, супермаркетов столько, что никому не нужны, дороги новые строятся, хрен обратное скажешь. Хотя да, не везде еще гранит, даже ямы бывают. Но тут – третий пункт.

3) А в 90-е – помните подобное, кто по-старше? А фотки показать, что сейчас в США или Германии? Да-да, вот прямо – да-да!

Это – во-вторых. В США тупо гражданская война. Из Нью-Йорка толстосумы валят нахрен и подождите ноября, когда будет самый цимес. Кстати, напоминаю, там еще первая волна Ковида не закончилась, а накрывает уже вторая. И медицина передовая да, но если у вас нет миллиона, вы можете идти, пардон, в жопу – как завещал наш местный эксперт.

Или Германия – налоги выше, мигрантов больше, жизнь лучше, ага. Франция – где жилеты бастуют, что там еще? А, ну да – Австралия сгорела, а в Англии тоже самое, что в США – только еще Брекзит и менты в шоке. Которые, как говорил Шендерович, через одного профессора. Но им приходиться сапоги целовать, а Шендер сидит в Москве при Собянине.

Нет, я понимаю, что проблемы есть – я хочу знать, где их нет? Еще раз – Нью-Зиланд или Люксембург не предлагать. Взрослые люди не могут рассуждать в теориях, что Саша лучше живет, потому что Саша лучше живет, а не потому что у Саши папа директор рынка. А мне можно до талого рассказывать, про экономическое чудо этих стран – но опыт показывает, что когда мы в армию не вкладываем (1941 – и это объективно, кое-что не успели) или вкладываем недостаточно (когда там, лень точно искать, Югославию бахнули?) – о нас ноги вытирают, а "Сникерс" становится сказкой.

Просто я уже тупо не понимаю – что еще нужно людям? Есть у нас бедные? Ну, правда, есть – я даже понимаю где и почему, хотя не всегда. Монтажера я так найти и не смог пока. Хотя был товарищ, и ипотека у товарища была, не буду говорить, сколько бы он сейчас мог зарабатывать – но это сильно выше средней ЗП по Томску, если я верно помню. Причем, разгрузив меня – мог бы и дальше и больше. Но нету. Либо эти люди высокие профи, я сейчас нескромно так назову, жалко не богатый, либо – а пускай трактор работает.

Но, мы отвлеклись, а Ковид выяснил, что в США – дохрена бедных. И я не про негров, кто живет на пособие и грабит дорогие магазины прямо сейчас. Тот самый "ржавый пояс" это "ржавая жопа" – и там хорошо, что тепло, а то бы товарищ Явлинский не доказал мне, почему там нет теплых сортиров. Кстати, кто там у нас недавно по газу лидером был? Ну, чисто поржать.

Бедность – это 90е. Это жопа, это безнадега. Это посмотрите новости тех лет.

И да, когда я был маленьким… да, первую квартиру я купил в 29 лет. Очень неудачно, потому что там все, оказывается, практически посуточно сдавали – кроме нас и еще пары дебилов, поэтому в 30 лет я въехал в другую хату. За год сильно поседев, много, чего скрывать, набухавшись и чрезвычайно работая (и переживая), но решив вопрос – люто, кстати, переплатив. Потому что и налоги, ибо перепродажа была быстрая, и делал изоляцию – иначе бы просто сдох.

Не всем быть Ютуберами, бизнесменами или программистами? Не всем. Но – снова и снова – вы не представляете, скольким моим друзьям первые хаты, машины – подарили! И до сих пор помогают – с детьми, с ипотекой, они, в отличие от меня, гоняют в отпуска, часто в кредит…! Я не был там 11 лет. И не потому что жадный или не хотел.

Даже из самой задницы можно выбраться, если молодой – пойти в армию, уехать в город. Хотя мне скажут, что ты уже старый, где-то в Тундре, детей нет и Путин виноват. Виноват, мир вообще злой, это новый пост будет, при всех нюансах – если я начну про проблемы говорить, мне дадут денег. Потому что все любят себя, а думает пускай лошадь, у нее голова большая, Путин, теперь Мишустин и немножечко Влад Серов, ага.

Так что про пустоватые карманы мы поговорим. Спасибо дяде Сереже Лукьяненко.

А вам счастья, вместе победим. Не пропустите новый ролик!

p.s. Чуть не забыл, у меня же теперь кнопка от Ютуба! 100 000 подписчиков было уже, сейчас почти 115! Просилку ставить не буду, но если кто пришлет на шампанское – это всегда спасибо.

p.p.s. Отдельное спасибо моим самым лучшим подписчискам и читателям из аграрной сверхдержавы. Предупреждаю – маты и оскорбления караются баном.